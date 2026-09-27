Svestita con l’Ai nel post di Vannacci, la forzista Siracusano: «È un reato, querelo. Lo ha fatto per colpire il mio compagno»

La sottosegretaria, fidanzata del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al Corriere della Sera attacca l'ex generale: «Basta giocare col corpo delle donne»

«Un episodio inaccettabile» e «un’operazione dal chiaro intento sessista e denigratorio». Così la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano ha definito la condivisione, da parte di Roberto Vannacci, della foto che la ritrae seduta a tavola e spogliata sul décolleté con l’intelligenza artificiale. Per la parlamentare, compagna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, l’immagine rappresenta un attacco rivolto a una donna in quanto compagna di un avversario politico. «Un meccanismo squallido e perverso», lo ha bollato, aggiungendo che il confronto politico dovrebbe misurarsi sulle «risorse apportate sul territorio», ha detto al Corriere della Sera.

La foto modificata con l’IA e la querela

Siracusano ha inoltre accusato Vannacci di aver commesso un reato, sostenendo che la fotografia originale sia stata prelevata dal suo profilo personale e successivamente modificata. Ha quindi annunciato l’intenzione di presentare querela. «Il fatto che un ex generale, che tanto parla di onore e valori, si trovi costretto a modificare la foto di una donna con un software la dice lunga sulla persona che è – prosegue la forzista -. Trovo anche questa fissazione per le donne un po’ eccessiva, cosa vuole dimostrare Vannacci? Si era già esposto con le gonne, dicendo che preferiva le donne senza, cos’altro vuole aggiungere?».

La difesa di Vannacci e la replica di Siracusano

Dopo la condanna da destra a sinistra, il leader di Futuro Nazionale ha spiegato sui social di essersi limitato a rilanciare una notizia pubblicata da un sito alla quale era associata la fotografia modificata, negando dunque di aver alterato l’immagine per «spogliare» la parlamentare. Una spiegazione che non ha modificato la posizione di Siracusano. Anzi, secondo la sottosegretaria, la vicenda «è ancora più grave» proprio perché «a diffondere l’immagine è stato un politico che aspira a un ruolo nazionale».

L’episodio ha provocato numerosi messaggi di solidarietà nei confronti della parlamentare. Siracusano ha sottolineato di voler trasformare la vicenda in un’occasione per richiamare l’attenzione su un problema più generale: «Vittima di questo attacco non sono io, ma qualunque donna con le spalle meno larghe delle mie. Basta giocare col nostro corpo», conclude.

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | La sottosegretaria dei Rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano durante il Consiglio dei Ministri (Cdm), presso Palazzo Chigi, Roma, 22 aprile 2026