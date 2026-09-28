Craxi (FI) su suppletive Reggio Calabria: Bella vittoria centrodestra, Vannacci venditore di fumo – Il video

(Agenzia Vista) Reggio Calabria, 28 settembre 2026 "Le suppletive sono da sempre un'elezione difficile, bisogna ringraziare il sindaco Cannizzaro, il presidente Occhiuto, ma soprattutto i reggini che hanno consegnato questa bella vittoria al buon governo del centrodestra. E si sono accorti che questo Vannacci è un venditore di fumo, perché è facile alimentare le paure degli italiani, facile parlare per slogan, ma è molto più difficile costruire soluzioni credibili per i cittadini". Così Stefania Craxi, senatrice di Fratelli d'Italia, in un video pubblicato sui social. Courtesy: Stefania Craxi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev