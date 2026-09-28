Gelmini: «Vannacci? È sessista e non rispetta le donne»

L'ex ministra: «Il suo machismo insistito è puerile. Cosa vuole dimostrare con queste continue vanterie?»

«Penso che siamo davanti a un caso di sessismo. Modificare la foto di una donna per trasformarlo in strumento di attacco politico rivela un atteggiamento retrogrado e maschilista, di cui Vannacci ha già dato più volte prova». Lo afferma, in un’intervista a Repubblica, Mariastella Gelmini di Noi Moderati. Secondo l’ex ministra Vannacci «forse vuole portarci indietro di 50 anni, quando ammiccamenti o offese erano in qualche modo tollerate. Oggi per fortuna non è più quel tempo. Ma se il suo modo di fare politica è il fotoritocco allora vuol dire che non ha argomenti. Nessuno vi può leggere satira. È sessismo».

Vannacci non rispetta le donne

Vannacci «fa fatica a rispettare le donne. Il confronto può essere anche duro, in democrazia, ma deve sempre avvenire nel rispetto delle persone. Non dimentichiamo che Vannacci è per gli studenti con disabilità ghettizzati in classi separate. Per i diritti delle donne e le persone con disabilità io, Mara Carfagna e Giusy Versace ci siamo sempre battute», prosegue Gelmini. «Il suo machismo insistito è puerile. Cosa vuole dimostrare con queste continue vanterie? Dovrebbe chiedere scusa a tutte le donne, in prima battuta a quelle del suo partito: io sarei infuriata», sostiene. E infine: «Può attirare l’attenzione mediatica, ma dubito che porti voti, anzi te ne fa perdere. Come fanno le donne a votare per uno così?», conclude.