Ultime notizie CarovitaNazionale italianaScuolaUcrainaVladimir Putin
POLITICACentrodestraFuturo nazionaleMariastella GelminiRoberto Vannacci

Gelmini: «Vannacci? È sessista e non rispetta le donne»

28 Settembre 2026 - 09:35 Ettore Ambrosi
mariastella gelmini roberto vannacci
mariastella gelmini roberto vannacci
L'ex ministra: «Il suo machismo insistito è puerile. Cosa vuole dimostrare con queste continue vanterie?»
Google Preferred Site

«Penso che siamo davanti a un caso di sessismo. Modificare la foto di una donna per trasformarlo in strumento di attacco politico rivela un atteggiamento retrogrado e maschilista, di cui Vannacci ha già dato più volte prova». Lo afferma, in un’intervista a Repubblica, Mariastella Gelmini di Noi Moderati. Secondo l’ex ministra Vannacci «forse vuole portarci indietro di 50 anni, quando ammiccamenti o offese erano in qualche modo tollerate. Oggi per fortuna non è più quel tempo. Ma se il suo modo di fare politica è il fotoritocco allora vuol dire che non ha argomenti. Nessuno vi può leggere satira. È sessismo».

Vannacci non rispetta le donne

Vannacci «fa fatica a rispettare le donne. Il confronto può essere anche duro, in democrazia, ma deve sempre avvenire nel rispetto delle persone. Non dimentichiamo che Vannacci è per gli studenti con disabilità ghettizzati in classi separate. Per i diritti delle donne e le persone con disabilità io, Mara Carfagna e Giusy Versace ci siamo sempre battute», prosegue Gelmini. «Il suo machismo insistito è puerile. Cosa vuole dimostrare con queste continue vanterie? Dovrebbe chiedere scusa a tutte le donne, in prima battuta a quelle del suo partito: io sarei infuriata», sostiene. E infine: «Può attirare l’attenzione mediatica, ma dubito che porti voti, anzi te ne fa perdere. Come fanno le donne a votare per uno così?», conclude.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Berlusconi, ultimo ritrovo di familiari e amici a Villa Certosa (ormai venduta): da Fascina a Galliani, ecco chi festeggerà i 90 anni del Cav

2.

Matilde Siracusano non fa sconti a Vannacci: «Mi ha spogliata con l’AI, lo denuncio. Un’alleanza con lui? Sarebbe un problema serio»

3.

Tajani si intesta il price cap di Eni: «È una vittoria di Forza Italia». Ma Salvini rilancia: «Ora tocca alle banche pagare»

4.

Calenda bloccato in Sicilia: «Trascurata come un Paese del terzo mondo»

5.

Scontro nella Lega, Romeo attacca Salvini: «Il congresso straordinario è un trappolone, caro Matteo te lo fai da solo»

leggi anche
sconti benzina eni ip q8 dove quanto
ECONOMIA & LAVORO

Eni, Ip e il tetto ai prezzi di benzina e diesel: dove si applica, come funziona, quanto si risparmia

Di Alessandro D’Amato
nicole formichetti matheus de oliveira keith butig omicidio fabio colapietro
ATTUALITÀ

I sacchi, la mannaia, i coltelli: così Nicole Formichetti ha soppresso il cadavere di Fabio Colapietro

Di Alessandro D’Amato
benjamin netanyahu egitto 7 ottobre
ESTERI

«L’Egitto ha avvertito tre volte Netanyahu sul 7 ottobre»

Di Alessandro D’Amato