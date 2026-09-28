Suppletive Reggio Calabria, occhi puntati sul candidato di Vannacci. Allarme affluenza: è sotto il 15% – Diretta

Quattro candidati in lizza per prendere il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro

Tutti gli occhi sono puntati su come andrà Futuro Nazionale alle elezioni suppletive di Reggio Calabria. Domenica 27 e lunedì 28 settembre, i cittadini del collegio elettorale della città sono tornati al voto per riempire il seggio della Camera dei Deputati lasciato libero da Francesco Cannizzaro, di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni, che coinvolgono circa 70 Comuni, rappresentano il primo appuntamento elettorale per il partito di Roberto Vannacci, che i sondaggi danno intorno all’8% a livello nazionale. I seggi resteranno aperti fino alle 15 di oggi, lunedì 28 settembre.

Il crollo dell’affluenza

Il dato che più balza all’occhio, però, è il crollo dell’affluenza. Alle 23 di domenica, aveva votato appena il 14,97% degli aventi diritto. Il precedente di quattro anni fa era di 49,4%, ma allora era il dato era definitivo, visto che si votava in un solo giorno. Il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi (40,19%), quello in cui si è votato di meno è Platì, con appena il 2,34%.

Quattro candidati, un solo seggio

I candidati in lizza per il seggio alla Camera sono quattro: Frank Benedetto (appoggiato da Partito democratico, Movimento 5 stelle e Casa riformista), Fabio Roscioli (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati), Francesco Toscano (Democrazia sovrana e popolare) e Domenico Giannetta (Futuro Nazionale). È proprio quest’ultimo nome ad aver sparigliato le carte. Il candidato scelto da Vannacci, medico ed ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale (che ha cambiato partito quest’estate praticamente con l’avvio della campagna elettorale), punta a strappare consensi alla coalizione di centrodestra.

La campagna elettorale e le polemiche sull’AI

Per il partito dell’ex generale, le elezioni suppletive in Calabria rappresentano una sorta di test per misurare la sua presa sugli elettori delusi dal centrodestra. «Sarà la nostra Sassonia», disse Vannacci all’indomani del successo elettorale di Alternative für Deutschland in Germania. Anche la campagna elettorale ha confermato la competizione interna alla destra. Nell’ultimo appello al voto, Vannacci ha diffuso sui social un’immagine modificata con l’intelligenza artificiale in cui ha svestito (parzialmente) Matilde Siracusano, sottosegretaria e compagna del governatore calabrese Roberto Occhiuto.



