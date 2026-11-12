L’ex fedelissimo di Vannacci ora aiuta gli immigrati a restare in Italia: «Sono per la remigrazione ma non mando via nessuno dal mio studio»

Andrea Vasellini, avvocato ed ex responsabile provinciale di Futuro Nazionale a Grosseto, ha aperto un sito di assistenza agli stranieri in tredici lingue. Offre consulenze per permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari e case popolari

Fuori dal suo studio legale, a Grosseto, è comparso un cartello in tredici lingue. Si rivolge agli stranieri che hanno bisogno di un permesso di soggiorno, vogliono ottenere la cittadinanza italiana o ricongiungersi con i propri familiari. A offrire assistenza è Andrea Vasellini, consigliere comunale di centrodestra ed ex referente di Roberto Vannacci in Maremma, da tempo sostenitore della remigrazione. Da una decina di giorni ha deciso di dedicarsi anche alle pratiche per l’immigrazione. E, intervistato dal Tirreno, assicura di non vedere alcuna contraddizione: «Io sono per la remigrazione, ma non mando via nessuno dal mio studio».

Il sito in tredici lingue e le tariffe per gli immigrati

Il servizio si chiama Immigration Service e si raggiunge attraverso un codice Qr esposto all’esterno dello studio di Vasellini, in via Arno. Il portale è disponibile in tredici lingue, tra cui arabo, bengalese, hindi e urdu. Le tariffe sono pubblicate direttamente online. Si parte da 50 euro per una consulenza orientativa o per ricevere assistenza nella richiesta del codice fiscale. Il rinnovo del permesso di soggiorno costa 120 euro, il primo rilascio 180. Per il ricongiungimento familiare ne servono 250, mentre l’assistenza per ottenere la cittadinanza italiana arriva a 400 euro. Il consigliere offre anche supporto per compilare la domanda di assegnazione di una casa popolare, al costo indicativo di 90 euro.

Le posizioni sulla remigrazione e la rottura con Vannacci

Vicino a Vannacci già da diversi anni, Vasellini nel febbraio 2026 era stato nominato responsabile provinciale di Futuro Nazionale. Tre mesi dopo, però, aveva annunciato insieme al consigliere Alessandro Bragaglia la decisione di prendere le distanze dal movimento, criticando le scelte politiche dell’ex generale e dei suoi collaboratori. Il sostegno alla remigrazione, invece, è rimasto. Eppure Vasellini sostiene che questo non abbia nulla a che vedere con le persone che si rivolgono a lui per ottenere assistenza legale. «Dal punto di vista professionale non posso negare l’ascolto o una consulenza a una persona che viene nel mio studio soltanto in base alla sua nazionalità. Sarebbe razzismo», ha spiegato, dicendo inoltre di avere molti musulmani che lo votano e lo stimano. «Sono semmai contrario all’immigrazione irregolare e a quella di bassa qualità».

Perché ha deciso di aprire uno sportello per gli immigrati

A spingerlo verso questa nuova attività, racconta, è stata soprattutto la posizione del suo studio, che si trova accanto allo sportello immigrazione del Coeso. I cittadini stranieri, spiega, bussavano spesso alla sua porta per chiedere informazioni e consigli. Così ha deciso di creare una piattaforma digitale, utilizzando anche le proprie conoscenze dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa è ancora agli inizi. Vasellini spera che possa funzionare: «Metto in chiaro persino i costi. Più trasparente e pratico di così». Quanto alle possibili critiche, risponde con una battuta: «Solo le Coop rosse possono mangiare con l’immigrazione?».