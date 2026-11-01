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Futuro nazionale fa il pieno di donazioni: 560mila euro in 9 mesi per il partito di Vannacci. Boom di fondi a settembre: chi sono i donatori

01 Novembre 2026 - 18:01 Ettore Ambrosi
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Il contributo più alto arriva dall'imprenditore ed ex FdI Dylan Pedico con quasi 82mila euro
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Oltre 560mila euro raccolti in nove mesi, nonostante il calo registrato nei sondaggi delle ultime settimane. È il bilancio dei finanziamenti ricevuti da Futuro nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci nel febbraio 2026. A emergere dall’elenco dei contributi pubblicato sul sito della formazione politica è soprattutto l’impennata delle donazioni a settembre, come riferisce Repubblica, quando nelle casse del movimento sono entrati circa 151mila euro, oltre un quarto del totale raccolto dalla sua nascita.

Dall’imprenditore all’ingegnere: chi sono i donatori

Il contributo più consistente porta la firma di Dylan Pedico, imprenditore di Crema ed ex esponente di Fratelli d’Italia, che il 21 settembre ha versato 81.900 euro. Si tratta della donazione più alta ricevuta finora dal partito, superiore anche ai 70mila euro arrivati a marzo dall’associazione Il mondo al contrario, fondata dallo stesso Vannacci. Pedico, che insieme al fratello Kevin amministra l’azienda di famiglia Cartongraf, aveva ricoperto incarichi nell’area esteri di FdI. Dopo il passaggio a Futuro nazionale, è entrato anche nella struttura dirigente lombarda del movimento, ottenendo a ottobre uno dei due ruoli di vicario nell’esecutivo regionale. L’altro finanziamento di rilievo è quello dell’ingegnere Fausto Mandarano, che ha donato 50mila euro e il cui nome è circolato sulla stampa locale tra i possibili candidati a sindaco di Lipari.

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