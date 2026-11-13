Giorgia Meloni arriva in ritardo alla foto di rito: «Non sono stata l’ultima». Parte l’applauso degli altri leader europei – Il video

Il video pubblicato dal giornalista Jack Parrock su X durante il Consiglio europeo informale a Dublino

Durante il Consiglio europeo informale a Dublino dove si discuterà dei negoziati di pace dell’Ucraina e per la prima volta di un uso strategico a livello europeo dell’intelligenza artificiale, come racconta un giornalista irlandese, Jack Parrock, sembra che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia ricevuto un applauso dagli altri leader europei per essersi unita per ultima alle foto di gruppo di rito. «La premier italiana Giorgia Meloni – scrive sul suo profilo X – nota per i suoi frequenti ritardi, sembra ricevere un applauso dagli altri leader dell’UE mentre si unisce per ultima alla foto di gruppo qui a Dublino. L’allegria irlandese sta contagiando questo gruppo. “Non sono stata l’ultima”, dice però lei mentre il premier irlandese si aggiunge subito dopo».

L’incontro con Zelensky

Nella giornata di ieri giovedì 12 novembre sempre a Dublino, durante il nono incontro della Comunità politica europea (Cpe) tra 50 leader europei la premier è stata protagonista di un altro episodio, stavolta col presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha risposto con un velo di ironia al saluto di Meloni che esprimeva il suo affetto, accompagnato da un po’ di rammarico, per il fatto che non vedesse il leader da un po’ di tempo. «Come sempre, un buon incontro con la presidente del Consiglio dei ministri italiana GiorgiaMeloni». «L’ho aggiornata sul processo di negoziazione, in particolare sugli incontri ad Abu Dhabi e sui prossimi passi diplomatici», ha scritto il leader in un lungo post.