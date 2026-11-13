Meloni e Macron presiedono a Dublino riunione dei leader della Coalizione europea contro le droghe – Il video

(Agenzia Vista) Dublino, 13 novembre 2026 A margine del vertice della Comunità politica europea di Dublino, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron hanno presieduto una nuova riunione dei leader della Coalizione europea contro le droghe (Ecad), iniziativa promossa insieme da Italia e Francia. L’incontro dà seguito alla riunione internazionale di alto livello del 23 ottobre alla Comunità di San Patrignano e conferma il crescente sostegno europeo alla Coalizione. Meloni ha ribadito la determinazione dell’Italia a rafforzare la cooperazione internazionale contro il traffico di droga, con particolare attenzione alle rotte marittime e ai profitti delle organizzazioni criminali. La premier ha sottolineato anche l’importanza di valorizzare le esperienze di prevenzione e recupero, attraverso la collaborazione tra i Paesi aderenti. Durante la riunione è stata adottata una nuova Dichiarazione, che riafferma l’impegno comune contro il narcotraffico e per politiche di prevenzione, cura e recupero dalle dipendenze. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev