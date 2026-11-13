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Meloni incontra Zelensky a Dublino: Non ti vedevo da un po’. E lui scherza: Non volevi – Il video

13 Novembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Dublino, 13 novembre 2026 “Non ti vedevo da un po’”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Non volevi!”, ha risposto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con questo scambio di battute si è aperto il loro incontro a Dublino, a margine del vertice della Comunità politica europea. Le immagini sono in una breve clip del bilaterale diffusa dallo stesso Zelensky sul suo canale Telegram. Al tavolo, con le due delegazioni sedute una di fronte all’altra, si sentono alcune parole di Meloni, che sembra riferirsi alle email con minacce di allarmi bomba che l’11 novembre hanno creato caos nelle scuole italiane. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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