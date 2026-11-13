Elly Schlein: «Allarmi bomba? Il governo ci chiama quando non sa che fare»

La segretaria del Pd dopo l'incontro con Meloni: perché non ci convocano sulla manovra?

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein dice che sugli allarmi bomba «l’impressione è che il governo Meloni si sia trovato spiazzato: ecco perché siamo stati chiamati. Era la seconda volta che mettevo piede a Palazzo Chigi in quattro anni: quando non sanno cosa fare ci cercano. Perché sulla Manovra non ci convocano?».

Protocolli adeguati

Adesso, sostiene la leader Dem, «le proposte le aspettiamo da loro. Noi abbiamo chiesto protocolli adeguati per le scuole e gli ospedali, una chiara catena di comando. Migliorare i sistemi di allerta e il coordinamento sulla cybersicurezza». La proposta:«Chiediamo che siano spostate risorse dai sistemi d’arma tradizionali alla cyber». E si aspetta un segnale nella Legge di Bilancio: «Questa può essere un’occasione anche per ragionare sull’intelligenza artificiale: da qui la nostra proposta di un Cern europeo. Le nuove tecnologie aumentano anche la capacità di chi punta a destabilizzarci. Dobbiamo sviluppare un modello europeo di intelligenza artificiale che ne ridistribuisca i benefici per non comprare servizi da potenze straniere fuori dall’Europa o, peggio ancora, da oligarchi. In ballo ci sono dati, privacy e sicurezza nazionale».

Il mandante

Sul possibile mandante degli attacchi Schlein dice che «il governo non ci ha ancora dato elementi su questo aspetto». E sul voto: «Sono e siamo pronti, prima si vota e meglio è per il Paese». Per Schlein «basta guardare questa Manovra. L’Ufficio parlamentare di Bilancio, non l’opposizione, dice che il taglio dell’Irpef favorirà l’89% dei dirigenti, il 12 degli impiegati e l’1 degli operai. Aiutano i più ricchi». Lei pensa di vincere le elezioni in una sorta di bis del referendum sulla giustizia? «Questo governo è riuscito a unire tutte le sigle della sanità che manifesteranno con gli studenti il 5 dicembre, taglia 5 mila insegnanti e le pensioni minime, le partite Iva sono dimenticate, la crescita del Pil è allo ‘zero virgola’, la produzione industriale è stata ferma per 35 mesi, le bollette sono tra le più care d’Europa e i salari sono bloccati».