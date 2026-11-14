Dopo quattro ore di caos riparte il traffico aereo negli Usa, escluso l’attacco hacker: «Voli bloccati per le infrastrutture obsolete». Cosa è successo

Dopo ore di paralisi e migliaia di voli bloccati, la Federal Aviation Administration ha revocato il provvedimento straordinario. Esclusa, allo stato attuale, la pista dell'attacco informatico. Ritardi e cancellazioni negli aeroporti

È stato revocato il blocco nazionale dei voli negli Stati Uniti disposto dalla Federal Aviation Administration (Faa) a causa di un «grave malfunzionamento dei sistemi di telecomunicazione». A riferirlo è il New York Times. L’emergenza ha paralizzato per diverse ore il traffico aereo, lasciando a terra migliaia di aeromobili e causando disagi a decine di migliaia di passeggeri, con ripercussioni anche sui collegamenti internazionali.

Un provvedimento straordinario che, per dimensioni e conseguenze, ha riportato alla memoria il blocco dei voli deciso dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Il cosiddetto «ground stop» su scala nazionale è infatti un evento estremamente raro negli Stati Uniti. L’ultimo episodio risale al gennaio 2023, quando la Faa sospese le operazioni aeree a causa di un problema al sistema informatico di allerta per i piloti.

Guasto alle telecomunicazioni: «Switch e router intasati di dati»

A spiegare le possibili cause dell’interruzione è stato il segretario ai Trasporti Sean Duffy, durante un briefing alla Casa Bianca. Il problema sarebbe riconducibile a infrastrutture tecnologiche obsolete e a sistemi di comunicazione sovraccarichi. «Switch e router davvero intasati di dati», ha spiegato, precisando che i nuovi aggiornamenti tecnologici avrebbero «sovraccaricato il sistema» preesistente di controllo della Faa, ormai «obsoleto», mettendo in crisi le apparecchiature in uso.

Il segretario – scrive Cnn – ha quindi ricordato le «decine di migliaia di passeggeri bloccati» e chiesto al Congresso uno stanziamento di 50 miliardi di dollari per modernizzare le infrastrutture. Anche Donald Trump, secondo quanto riporta Fox News, ha ricondotto il blocco all’arretratezza tecnologica dei sistemi, escludendo l’ipotesi di un attacco informatico o di un problema legato all’intelligenza artificiale. Al di là dei ritardi destinati a protrarsi nelle prossime ore, resta l’incognita sulla possibilità che il blocco possa ripetersi. «Accadrà di nuovo esattamente la stessa cosa? Non so, non so dire se si verificherà proprio questo scenario», ha dichiarato ancora Duffy.

Today’s nationwide ground stop happened because our air traffic control system is operating on DECADES-OLD, analog equipment that simply cannot compete with the demands of the 21st century. @FAANews is modernizing this aging infrastructure thanks to a $12.5 billion down payment secured by President Trump, but that isn’t ENOUGH. @POTUS is asking Congress to give us the resources to build a state-of-the-art air traffic control system. Let’s not do a patchwork fix to a system that’s critical for every single family. It’s time for Congress to act. Give us the money to fix it. PASS THE MODERN SKIES ACT NOW. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 14, 2026

La Casa Bianca e l’Fbi escludono il cyberattacco: «Nessun volo a rischio»

Fin dalle prime ore dell’emergenza, le autorità americane hanno escluso, in assenza di elementi, la pista del cyberattacco. «Non vi è alcuna indicazione che il collasso» del sistema di telecomunicazioni della Faa sia «correlato a un attacco informatico», ha dichiarato il segretario alla Sicurezza interna Markwayne Mullin durante lo stesso briefing alla Casa Bianca. «Abbiamo agito per eccesso di prudenza», ha aggiunto, escludendo anche un collegamento con i disservizi che avevano interessato Microsoft nelle ore precedenti. «Non c’è alcun collegamento».

Mullin ha inoltre rassicurato sulla sicurezza dei passeggeri, respingendo le speculazioni circolate online: «Non c’è mai stata alcuna vita a rischio. Non c’erano voli a rischio». Anche l’Fbi, secondo quanto riferito durante l’emergenza, non avrebbe rilevato elementi riconducibili a un attacco informatico o a un atto criminale. Nessuno, inoltre, ha rivendicato l’accaduto.

ANSA/OLGA FEDEROVA | Viaggiatori bloccati in attesa all’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York, negli Stati Uniti, il 13 novembre 2026

L’impatto sui voli dall’Europa e i ritardi negli scali americani

Il blocco è scattato alle 16 ora locale ed è stato revocato alle 20.15, ma le ripercussioni hanno superato i confini americani. All’una di notte, ora italiana, secondo quanto riportato dalla Bbc citando Eurocontrol, risultava sospeso tutto il traffico aereo diretto negli Stati Uniti dai Paesi membri dell’organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, «su richiesta della Faa a causa di problemi tecnici». Eurocontrol riunisce 42 Stati, tra cui i Paesi dell’Ue, il Regno Unito, l’Ucraina e la Turchia, oltre a Israele e Marocco.

Secondo le stime diffuse durante l’emergenza, circa 7mila voli sono rimasti a terra, mentre altri 3mila, già in viaggio verso gli Stati Uniti, hanno subito ripercussioni. Tra gli scali più colpiti ci sono quelli di Chicago O’Hare, New York JFK e Los Angeles, dove migliaia di passeggeri sono rimasti in attesa. La revoca del blocco non ha tuttavia riportato immediatamente la situazione alla normalità. Ritardi e cancellazioni potrebbero proseguire anche nei prossimi giorni, complice la necessità di riorganizzare gli equipaggi e rispettare i limiti dei turni di servizio.

The safety of the flying public is always the FAA’s highest priority. The FAA lifted the ground stop and some flight departures are resuming. Before clearing flights to resume, we thoroughly tested our systems to confirm they were stable and that operations remain reliable. Passengers should contact their airlines for flight updates. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 14, 2026

Foto copertina: ANSA/OLGA FEDEROVA | Viaggiatori controllano gli orari dei voli all’aeroporto internazionale John F. Kennedy (JFK) di New York, negli Stati Uniti, il 13 novembre 2026