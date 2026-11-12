Ryanair, volo in ritardo di tre ore: sette passeggeri ottengono 1.750 euro dopo sei sentenze

Il viaggio da Trapani a Roma risale al maggio 2024. Dopo oltre due anni, sette viaggiatori hanno ottenuto 250 euro a testa. Ryanair si era opposta, ma il giudice di pace ha dato ragione ai passeggeri

Un volo arrivato con oltre tre ore di ritardo, sette passeggeri e sei sentenze per ottenere un risarcimento complessivo di 1.750 euro. Il 15 maggio 2024, quando il volo Ryanair FR8916, partito da Trapani Birgi e diretto a Roma Fiumicino, era atterrato con più di 180 minuti di ritardo. A distanza di oltre due anni, i viaggiatori, assistiti dalla società ItaliaRimborso, hanno ottenuto 250 euro ciascuno, come stabilito dal giudice di pace di Trapani.

Le sei sentenze e la contestazione di Ryanair

Al centro della controversia c’era il mancato reclamo preventivo dei passeggeri. Secondo la tesi sostenuta da Ryanair, l’assenza di una richiesta scritta alla compagnia avrebbe impedito ai viaggiatori di rivolgersi direttamente al giudice. Un’eccezione respinta nelle sei sentenze, che hanno riconosciuto il diritto alla compensazione prevista dal Regolamento europeo 261/2004.

Il giudice ha stabilito che il diritto al risarcimento non dipende dalla presentazione di un reclamo scritto, ma sorge quando si verificano le condizioni previste dalla normativa europea. Ai passeggeri è stato inoltre riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per ottenere quanto dovuto. «Troppo spesso i viaggiatori rinunciano a far valere i propri diritti, convinti che il mancato reclamo o la complessità delle procedure possano rappresentare un ostacolo», ha commentato ItaliaRimborso, la società che ha assistito i sette passeggeri.

Quando spetta il risarcimento per un volo in ritardo

Il Regolamento europeo 261/2004 prevede un indennizzo economico per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con almeno tre ore di ritardo, a meno che la compagnia aerea non dimostri che il disservizio sia stato causato da circostanze eccezionali. L’importo varia da 250 a 600 euro, a seconda della distanza del volo. Per le tratte fino a 1.500 chilometri, come quella tra Trapani e Roma, la compensazione prevista è di 250 euro per passeggero. Si tratta di una somma distinta dal rimborso del biglietto, che può essere richiesto, ad esempio, quando il ritardo alla partenza raggiunge almeno cinque ore e il passeggero decide di rinunciare al viaggio.