Aereo invaso dalle api: disavventura per i tifosi e i giornalisti di ritorno da Madrid dopo la partita dell’Inter

A raccontarlo il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando sul suo profilo Instagram

Sul volo Madrid-Milano pieno di giornalisti impegnati a raccontare la disfatta interista al Bernabeu si sono imbarcati anche degli ospiti indesiderati: delle api. Quando i passeggeri si stavano sedendo hanno trovato la cabina piena di insetti a tinte gialle e nere. Costringendoli a scendere e cambiare aereo, perdendo un’ora a Madrid. Lo racconta il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando sul suo profilo Instagram.

Un precedente simile

L’episodio ricorda la disavventura in cui sono incorsi i passeggeri del volo Ryanair da Milano Malpensa ad Alicante, in Spagna, del 2 luglio scorso. Quella volta dall’Italia alla Spagna. Anche allora la cabina del volo era infestata dalle zanzare, costringendo anche in quel caso i passeggeri a un cambio di aereo e a un ritardo di tre ore.