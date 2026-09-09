Ultime notizie Alessandro Di BattistaBenjamin NetanyahuFemminicidiSigfrido Ranucci
ATTUALITÀLombardiaMadridMalpensaMilanoSpagna

Aereo invaso dalle api: disavventura per i tifosi e i giornalisti di ritorno da Madrid dopo la partita dell’Inter

09 Settembre 2026 - 15:51 Marco Fedeli
Api sul volo Madrid-Malpensa
Api sul volo Madrid-Malpensa
A raccontarlo il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando sul suo profilo Instagram
Google Preferred Site

Sul volo Madrid-Milano pieno di giornalisti impegnati a raccontare la disfatta interista al Bernabeu si sono imbarcati anche degli ospiti indesiderati: delle api. Quando i passeggeri si stavano sedendo hanno trovato la cabina piena di insetti a tinte gialle e nere. Costringendoli a scendere e cambiare aereo, perdendo un’ora a Madrid. Lo racconta il giornalista della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando sul suo profilo Instagram.

Un precedente simile

L’episodio ricorda la disavventura in cui sono incorsi i passeggeri del volo Ryanair da Milano Malpensa ad Alicante, in Spagna, del 2 luglio scorso. Quella volta dall’Italia alla Spagna. Anche allora la cabina del volo era infestata dalle zanzare, costringendo anche in quel caso i passeggeri a un cambio di aereo e a un ritardo di tre ore.

Ti potrebbe interessare

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lorena Isceri aveva lasciato Federico Vella per un tradimento. La madre di lei: «Mi ha scritto “Sei perfida” mentre la uccideva»

2.

Famiglia italiana bloccata in Tunisia al rientro dalle vacanze: «Chiesto aiuto alla polizia, ora rischiamo un’accusa». Cos’è successo

3.

Perché Natalia Potenza ha “mollato” Valter Lavitola: l’altra donna, il ristorante e Ranucci

4.

Leonardo Maria Del Vecchio a “Chi”: «Lotto per il testamento di mio padre. Non compro le persone, altrimenti non avrei avvocati»

5.

Famiglia nel bosco, il procedimento contro l’assistente sociale Veruska D’Angelo

leggi anche
aereo dirottato passeggero legato
ESTERI

Follia su un volo American Airlines, passeggero tenta di strangolare il vicino: immobilizzato con nastro adesivo – Il video

Di Ygnazia Cigna
wizz air e la tariffa extra al momento dell'imbarco
ATTUALITÀ

Wizz Air, 75 euro extra al gate per il bagaglio nonostante la tariffa “Priority”. «Giocano sul fatto che ormai sei lì all’imbarco»

Di Roberta Brodini