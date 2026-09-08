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Regno Unito, traffico aereo in tilt per un guasto tecnico: ritardi e disagi in diversi scali

08 Settembre 2026 - 17:46 Alba Romano
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In tilt il sistema del provider britannico Nats. Ripercussioni a Londra Heathrow, Gatwick, Manchester ed Edimburgo
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Un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo britannico sta provocando ritardi e disservizi in numerosi aeroporti del Regno Unito. Il problema è stato individuato nel sistema di elaborazione dei voli del fornitore britannico dei servizi di navigazione aerea Nats, che ha fatto sapere di aver «inviato i propri tecnici» sul posto «per ripristinare le normali operazioni nel più breve tempo possibile».

Quali sono gli scali coinvolti?

Le ripercussioni interessano diversi aeroporti del Paese, compresi tutti i principali scali londinesi. A Heathrow, le partenze sono state inizialmente sospese nella tarda mattinata e successivamente riattivate, seppur con rallentamenti nel corso del pomeriggio. Lo scalo ha precisato che «gli arrivi non risultano al momento interessati dalle restrizioni».

Problemi operativi sono stati segnalati anche a Gatwick, mentre l’aeroporto di Manchester ha avvertito i passeggeri della possibilità di ritardi sui voli in partenza. Possibili ripercussioni sono state comunicate inoltre dall’aeroporto di Edimburgo.

Il malfunzionamento ha avuto effetti anche al di fuori del Regno Unito. L’aeroporto di Dublino, in Irlanda, ha segnalato infatti rallentamenti sia per i voli in arrivo sia per quelli in partenza.

Il monitoraggio di Flightradar24 e le raccomandazioni ai passeggeri

A fornire un quadro dell’estensione del problema è stato anche Flightradar24, secondo cui arrivi e partenze sono stati sottoposti a «forti limitazioni» negli aeroporti che rientrano nella regione di informazione di volo di Londra. Nats e gli scali coinvolti stanno lavorando per contenere le ripercussioni e riportare gradualmente il traffico alla normalità. Ai passeggeri è stato raccomandato di controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea e con l’aeroporto di riferimento prima di mettersi in viaggio.

Foto copertina: PEXELS/TRISTAN WONG

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