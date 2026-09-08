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L’uomo con una testa di coccodrillo in valigia

08 Settembre 2026 - 09:27 Alba Romano
testa coccodrillo valigia aeroporto caselle torino
testa coccodrillo valigia aeroporto caselle torino
La Gdf l'ha trovato all'aeroporto di Caselle. Il passeggero è stato denunciato
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È atterrato all’aeroporto caselle di Torino con una valigia. Dentro c’era una testa di coccodrillo. Appartenente alla specie Crocodulia spp. Inserita come in via di estinzione e tutelata dalla Convenzione (Cites) di Washington. A scoprirlo le fiamme gialle di Torino insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e del Monopoli.

La testa del rettile

La testa del rettile era stata essiccata e avvolta all’interno di comune carta da pacchi, così da riuscire a eludere i controlli nel paese di partenza. L’oggetto rinvenuto è stato sequestrato e il passeggero denunciato a piede libero per aver importato un esemplare appartenente a una specie protetta senza il previsto certificato o licenza. La condotta contestata è punita con l’ammenda da 20 mila a 200 mila euro o con l’arresto da sei mesi a un anno.

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