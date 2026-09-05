Ultime notizie FemminicidiGoverno MeloniReportSigfrido RanucciUcraina
ATTUALITÀAeroportiArrestiEgittoInchiestePalermoSiciliaViolenza sulle donne

Segregata per anni dal marito in Egitto, atterra a Palermo e si salva: l’uomo è stato arrestato in aeroporto

05 Settembre 2026 - 20:42 Bruno Gaetani
segregata-egitto-arresto-aeroporto-palermo
segregata-egitto-arresto-aeroporto-palermo
La donna, originaria di Ragusa, ha denunciato violenze e abusi da parte dell'uomo. Ora si trova in una casa protetta
Google Preferred Site

Aveva deciso di scappare dall’Egitto dopo anni di violenze e soprusi da parte del marito. Così, si è procurata un telefono e, sfruttando le reti wi-fi pubbliche, ha contattato una zia che vive in Francia per chiederle aiuto. È così che una donna di ragusa, sposata con un uomo egiziano, è riuscita a salvarsi. Dopo l’allerta lanciata dalla zia, la polizia attendeva la ragazza all’aeroporto di Palermo, nella notte tra il 29 e il 30 agosto scorsi. La donna, per farsi riconoscere, ha fatto il segno convenzionale di richiesta di aiuto: le quattro dita di una mano chiuse. A quel punto, gli agenti l’hanno subito riconosciuta e hanno denunciato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’indagine della Procura di Palermo

La donna è stata condotta in una casa protetta, mentre l’uomo sarebbe rimasto in Sicilia cercando di rintracciare la moglie per riportarla in Egitto. Per un breve periodo, marito e moglie avevano vissuto tra Palermo e Ragusa. Dopodiché, si erano trasferiti in Egitto, dove la donna avrebbe subito sevizie e violenze. L’uomo ha negato ogni accusa, ma le visite effettuate del medico dello scalo e dei colleghi del Policlinico di Palermo avrebbero fatto emergere i segni delle violenze.

Botte e abusi sessuali per quasi 10 anni

La vittima è stata ascoltata dagli inquirenti, coordinati dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, in un ambiente protetto e alla presenza di una psicologa. Dopodiché, è stata portata in una struttura protetta. Ai pm la donna ha raccontato di essersi sposata più di dieci anni fa e di essere andata a vivere al Cairo, dove è cominciato il suo incubo. Secondo i suoi racconti, il marito l’avrebbe picchiata per ogni errore commesso. In più, le era stato vietato l’uso del telefono, era costretta a uscire solo con il marito, non poteva lavorare, non aveva denaro e veniva costretta a rapporti sessuali anche contro la sua volontà. Tutte queste violenze sarebbero cominciate nel 2017.

La richiesta di aiuto alla zia e il viaggio verso Palermo

A convincerla a scappare è stata la decisione del marito di cederla in moglie a un altro uomo in cambio di denaro. La donna si è procurata un telefono e ha chiesto aiuto di nascosto a una zia che vive in Francia, utilizzando reti wi-fi pubbliche o gratuite perché non aveva i soldi per comprare le ricariche della sim. A quel punto, la zia ha contattato la polizia che – coordinata dalla Procura di Palermo – ha fatto scattare l’operazione all’aeroporto Falcone Borsellino. Gli agenti della Polaria avevano i nominativi della coppia ed è stato il gesto della donna a fare scattare il loro intervento.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Il governo britannico lancia l’allarme su El Niño più grande di sempre: «Fate scorta di viveri»

2.

Report, Ranucci contro Piervincenzi: «Dovrebbe crescere, lo dico per il suo bene»

3.

Il Fatto, Report e Giorgia Meloni furiosa per Ranucci: «Così la Rai ne ha fatto un martire»

4.

Firenze, ferma l’auto sul cavalcavia dell’A1, vede arrivare i poliziotti e getta di sotto la ex. Poi si butta. Lei ha chiamato il 112, chiusa nel bagagliaio

5.

Wizz Air, 75 euro extra al gate per il bagaglio nonostante la tariffa “Priority”. «Giocano sul fatto che ormai sei lì all’imbarco»

leggi anche
POLITICA

Femminicidio Lorena Isceri, Meloni risponde al padre: «È una sconfitta per tutti, continueremo a fare la nostra parte»

Di Ygnazia Cigna
lorena isceri padre video
ATTUALITÀ

Lorena Isceri uccisa sull’A1 dall’ex, il dolore del padre: «Era piena di sogni tra studio e lavoro, ora non li ha più». L’appello al governo – Il video

Di Ygnazia Cigna
POLITICA

Chi c’è dietro i video di Vannacci in divisa che schiaffeggia donne e strappa passaporti

Di David Puente
torino-molestie-13enne-ricorso-scarcerazione
ATTUALITÀ

Molestie sulla 13enne a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione. Scritte sul negozio del 42enne: «Pedofilo infame»

Di Alba Romano