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Il blackout Microsoft frena anche gli aerei: tilt nelle comunicazioni, Eurocontrol «raggiungibile solo al telefono»

13 Novembre 2026 - 11:33 Alba Romano
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Nessun rischio sui sistemi operativi di volo né il controllo del traffico aereo, ma ci sono problemi nella gestione ordinaria, nei flussi di comunicazione e nell'assistenza ai passeggeri. Quali compagnie iniziano a lamentare disservizi e cosa possono fare i viaggiatori
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Il guasto ai servizi Microsoft 365, che da giovedì sera sta bloccando l’accesso a Outlook, Teams e ad altri applicativi aziendali in oltre settanta Paesi, inizia a farsi sentire anche nel comparto aereo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera al momento non sono a rischio i sistemi operativi di volo né il controllo del traffico aereo, ma le ripercussioni riguardano la gestione ordinaria, i flussi di comunicazione e l’assistenza ai passeggeri.

L’allerta di Eurocontrol e la situazione in Europa

Venerdì mattina Eurocontrol — l’ente con sede a Bruxelles che coordina il traffico aereo europeo — ha diramato un avviso urgente alle compagnie aeree: a causa del disservizio globale, l’agenzia non può né inviare né ricevere posta elettronica, chiedendo di essere contattata esclusivamente via telefono fino al ripristino dei sistemi. Per i vettori europei il problema non riguarda i decolli, bensì le comunicazioni interne, i rapporti con i partner e le pratiche amministrative (cambi di itinerario e gestione dei reclami). Il rischio principale è un sovraccarico dei call center e delle app ufficiali, che potrebbero subire rallentamenti o blocchi.

Le prime ripercussioni internazionali

L’impatto del disservizio appare al momento disomogeneo, con le prime segnalazioni rilevanti provenienti dal mercato indiano. IndiGo e Akasa Air hanno comunicato via social l’impossibilità di ricevere e-mail dai clienti. Air India ha invece attivato un reindirizzamento temporaneo della posta elettronica, confermando la regolarità delle operazioni di volo, mentre SpiceJet ha registrato i disagi più concreti, con tre voli cancellati e diversi ritardi.

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Cosa possono fare i passeggeri

A causa dei blocchi sui server di posta, gli avvisi automatici via e-mail relativi a ritardi, cancellazioni o cambi di gate potrebbero subire forti ritardi o non essere recapitati. Le compagnie raccomandano quindi ai viaggiatori di monitorare lo stato del proprio volo direttamente tramite i siti web ufficiali, le app dei vettori o i tabelloni informativi in aeroporto. Si ricorda inoltre che eventuali cancellazioni riconducibili direttamente a questo blackout informatico non danno diritto a compensazione pecuniaria, trattandosi di una circostanza eccezionale non imputabile alle compagnie.

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