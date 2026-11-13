Il blackout Microsoft frena anche gli aerei: tilt nelle comunicazioni, Eurocontrol «raggiungibile solo al telefono»

Nessun rischio sui sistemi operativi di volo né il controllo del traffico aereo, ma ci sono problemi nella gestione ordinaria, nei flussi di comunicazione e nell'assistenza ai passeggeri. Quali compagnie iniziano a lamentare disservizi e cosa possono fare i viaggiatori

Il guasto ai servizi Microsoft 365, che da giovedì sera sta bloccando l’accesso a Outlook, Teams e ad altri applicativi aziendali in oltre settanta Paesi, inizia a farsi sentire anche nel comparto aereo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera al momento non sono a rischio i sistemi operativi di volo né il controllo del traffico aereo, ma le ripercussioni riguardano la gestione ordinaria, i flussi di comunicazione e l’assistenza ai passeggeri.

L’allerta di Eurocontrol e la situazione in Europa

Venerdì mattina Eurocontrol — l’ente con sede a Bruxelles che coordina il traffico aereo europeo — ha diramato un avviso urgente alle compagnie aeree: a causa del disservizio globale, l’agenzia non può né inviare né ricevere posta elettronica, chiedendo di essere contattata esclusivamente via telefono fino al ripristino dei sistemi. Per i vettori europei il problema non riguarda i decolli, bensì le comunicazioni interne, i rapporti con i partner e le pratiche amministrative (cambi di itinerario e gestione dei reclami). Il rischio principale è un sovraccarico dei call center e delle app ufficiali, che potrebbero subire rallentamenti o blocchi.

Le prime ripercussioni internazionali

L’impatto del disservizio appare al momento disomogeneo, con le prime segnalazioni rilevanti provenienti dal mercato indiano. IndiGo e Akasa Air hanno comunicato via social l’impossibilità di ricevere e-mail dai clienti. Air India ha invece attivato un reindirizzamento temporaneo della posta elettronica, confermando la regolarità delle operazioni di volo, mentre SpiceJet ha registrato i disagi più concreti, con tre voli cancellati e diversi ritardi.

Cosa possono fare i passeggeri

A causa dei blocchi sui server di posta, gli avvisi automatici via e-mail relativi a ritardi, cancellazioni o cambi di gate potrebbero subire forti ritardi o non essere recapitati. Le compagnie raccomandano quindi ai viaggiatori di monitorare lo stato del proprio volo direttamente tramite i siti web ufficiali, le app dei vettori o i tabelloni informativi in aeroporto. Si ricorda inoltre che eventuali cancellazioni riconducibili direttamente a questo blackout informatico non danno diritto a compensazione pecuniaria, trattandosi di una circostanza eccezionale non imputabile alle compagnie.