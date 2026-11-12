Il bambino rimasto intrappolato per sei anni in una comunità

L'intervento dell'Onu prima della pronuncia dei giudici. Il cortocircuito giudiziario partito da una richiesta di assistenza ai servizi sociali

L’appello con cui chiedeva ai servizi sociali di essere aiutata a crescere il suo bambino si è trasformato in un incubo per una madre in difficoltà. E per il figlio, che è finito per più di sei anni in una comunità intrappolato nella giustizia minorile. La vicenda la racconta oggi il Corriere della Sera: il Comitato Onu sui diritti dell’infanzia accusa l’Italia di «privazione della libertà» del minore. E invita Roma ad adottare immediatamente misure per «assicurare che tutti i procedimenti volti ad allontanare i minori dai loro genitori» rispettino la convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo.

La storia

Il Comitato Onu ha preso posizione dopo il ricorso che ha presentato Alessandra Borsato, esperta in questi temi e direttrice del Master interdisciplinare sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Midia). Dopo la separazione dal compagno, nel 2017 la madre di Filippo (nome di fantasia del bimbo che aveva allora dieci anni) chiede il supporto dei servizi sociali di un Comune del Lecchese. La risposta è l’apertura di un procedimento del Tribunale per i minorenni di Milano. Che, senza ascoltare il bambino e senza prendere in considerazione la disponibilità di una parente ad accoglierlo, a gennaio dell’anno dopo ordina che sia collocato in una comunità assieme alla mamma.

Due volte al mese

A Filippo viene permesso di incontrare solo i familiari più stretti due volte al mese e alla presenza di un educatore. Nel 2020 la Corte d’appello di Milano conferma l’affidamento in comunità, ma soltanto per il bimbo. Il padre ricorre in Cassazione e al Comitato Onu, che accoglie il reclamo e chiede all’Italia che Filippo sia sentito dai giudici con l’assistenza di un avvocato. La Cassazione annulla l’intero procedimento perché, tra l’altro, non era stato nominato un curatore legale e nel 2024 i giudici lo affidano ad una parente.

Il ricorso all’Onu

Intanto va avanti il ricorso all’Onu e l’Italia risponde che sono state rispettate tutte le leggi interne. Ma annuncia anche che in futuro le cose potrebbero migliorare perché «una più ampia pianificazione politica mira a rafforzare il monitoraggio e i controlli». Il Comitato afferma che gli allontanamenti dalle famiglie «sono misure estreme» con «un impatto particolarmente significativo sulla vita e sullo sviluppo dei minori». E che dovrebbero essere adottate «per la durata più breve possibile» e solo se non ci sono alternative. L’Italia dovrà dare a Filippo «un’effettiva riparazione per le violazioni subite» e ha «l’obbligo di prevenire analoghe violazioni in futuro».