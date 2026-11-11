Abusi edilizi a Capri: una villa con vista faraglioni venduta un mese fa per 5 milioni verrà demolita

L'abitazione apparteneva a un imprenditore nel settore della moda, oggi alcuni periti del Comune hanno rilevato otto difformità rispetto ai progetti

È stata disposta un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nei confronti della Villa Il Canile con vista faraglioni a Capri. L’immobile si sviluppa su due piani e vanta 11 camere da letto e 5 bagni, per 404 metri quadri di metratura. La villa in cui i tecnici del Comune hanno riscontrato delle opere abusive, ha un affaccio su uno dei panorami più belli del mondo.

La storia della villa

La villa apparteneva all’imprenditore nel settore della moda Saverio Moschillo, prima del fallimento della sua Sa.Co. e della vendita dell’immobile per oltre 5 milioni a un magnate greco circa un mese fa. Subito dopo la vendita, la villa è stata oggetto di un’ispezione da parte dei tecnici comunali che hanno riscontrato quelle che secondo loro sono delle gravi difformità rispetto ai progetti. Ampliamenti volumetrici, la realizzazione di un deposito esterno, di una doccia esterna, di lucernari che hanno portato alla firma dell’ordinanza di demolizione da parte del Comune di Capri.