Skipass alle stelle, ma i gestori si difendono: «Non compriamo pane e latte, ma acciaio ed energia». Perché i rincari non freneranno la stagione

Mentre i prezzi degli skipass fotografano aumenti consistenti, le società funiviarie fanno il punto sulle voci di bilancio tra gestione operativa, scadenze tecniche e sfide climatiche. E non risparmiano paragoni provocatori con il turismo estivo balneare

«Noi non compriamo pane e latte, noi compriamo acciaio ed energia». Basterebbe questa frase di Valeria Ghezzi, presidente di ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari), per inquadrare la situazione in vista dell’avvio della nuova stagione sciistica. Da un lato c’è l’allarme lanciato da Assoutenti: negli ultimi cinque anni il prezzo degli skipass è salito fino al +43%, spingendo due milioni di italiani a rinunciare alla settimana bianca rispetto all’epoca pre-Covid. I rincari non risparmiano nessuno, con il costo di un giornaliero che tocca gli 89 euro negli impianti del consorzio Dolomiti Superski, 75 euro a Courmayeur, 72 euro nel comprensorio del Civetta e 69 euro al Sestriere, portando una famiglia di quattro persone a spendere oltre 350 euro al giorno solo di skipass. Dall’altro lato, però, troviamo i gestori, che si trovano a fronteggiare bollette dell’elettricità alle stelle, manutenzioni e una crisi climatica che impone investimenti milionari per garantire l’innevamento programmato.

A pesare è anche una narrazione pubblica considerata ingenerosa: «Spesso sembra quasi che il cambiamento climatico sia causato dagli impianti a fune, quando in realtà lo subiscono. Un’azienda come la nostra è energivora, ma non più di un palazzo in città tra riscaldamento e aria condizionata», avverte Luca Rossi, presidente di Courmayeur Mont Blanc Funivie. Ma nonostante, a fronte dei rincari, ci si potrebbe aspettare una diminuzione della domanda, i gestori confermano previsioni ampiamente positive per l’inverno: «A giudicare dalle prenotazioni alberghiere – spiega Marco Pappalardo, direttore marketing del Dolomiti Superski – siamo di fronte a una situazione che non si è mai vista così positiva e che sostanzialmente preannuncia una stagione eccezionale. Le prospettive sono sicuramente molto buone, anche perché l’anno scorso abbiamo avuto le Olimpiadi che sono un volano importantissimo».

Le voci di costo che pesano di più

Ma quali sono i costi che gravano di più sui bilanci dei comprensori? Per Marco Pappalardo, la voce che spicca di più è senza dubbio l’energia: «Il nostro è un settore fortemente energivoro. Dipendiamo sostanzialmente dall’energia, sia per quanto riguarda il funzionamento degli impianti che per l’innevamento programmato. Nel momento in cui il gas costa 130 euro a MWh e i prezzi dell’energia elettrica superano i 100 euro a MWh, questi fattori da noi impattano pesantemente».

Dello stesso parere è anche Luca Rossi, che al costo dell’energia affianca un’altra voce ad alto impatto: «Il costo del personale è nettamente il costo principale. E poi i costi energetici: il gasolio rispetto all’anno scorso ci costa il 40% in più come prezzo unitario per i mezzi battipista. Poi ci sono il mantenimento e i rigidissimi controlli che hanno cadenze ben definite e vanno rispettati. Un’azienda come la nostra in inverno conta circa 150 dipendenti: con i rinnovi e gli adeguamenti contrattuali dell’ultimo anno, il personale va a incidere parecchio sull’aumento dei costi».

A completare il quadro è Valeria Ghezzi di ANEF, che punta il dito sugli investimenti e sull’esplosione dei prezzi delle materie prime: «Noi in questi anni, con l’inizio della guerra in Ucraina, abbiamo scontato tantissimo proprio l’aumento dei costi degli investimenti per l’acciaio e per le infrastrutture elettriche. Un impianto che nel 2019 ho pagato 3 milioni, quest’anno l’ho pagato 7. Un gatto delle nevi costa 500.000 euro. Scontiamo il fatto di essere un settore di nicchia: i trattori vengono fabbricati a migliaia nel mondo, i battipista a centinaia. Non possiamo guardare solo ai costi di gestione: gli investimenti sono costi praticamente obbligati, perché gli impianti hanno scadenze tecniche oltre le quali o li chiudi o li sostituisci».

La tariffazione dinamica

Un altro elemento di novità legato agli skipass è l’abbandono a Courmayeur del classico tariffario diviso solo tra alta e bassa stagione: «Siamo passati alla tariffazione intelligente, cioè al modello dinamico – spiega Luca Rossi -. Questo algoritmo definisce un prezzo minimo e un prezzo massimo e poi, sulla base dello storico delle quattro stagioni precedenti e dell’anticipo dell’acquisto, definisce un prezzo che varia di giorno in giorno. Partiamo da un minimo di 60 euro a un massimo di 75 euro. Se compri con anticipo per una giornata a bassa affluenza paghi anche meno dell’anno scorso, mentre se acquisti all’ultimo nei periodi di punta il biglietto sale».

Questo modello prova ad assecondare anche il mutamento delle abitudini degli sciatori. Se il report di Assoutenti sottolinea la perdita di due milioni di italiani sulla settimana bianca, Rossi osserva un cambio di formato: «La classica settimana bianca è stata sostituita da periodi più brevi, di 3 o 4 giorni». Il calo degli italiani sui lunghi soggiorni non coincide però con un crollo delle presenze complessive. Pappalardo evidenzia per le Dolomiti tassi di crescita continui tra il 3% e il 5%, sostenuti da «una maggiore internazionalizzazione del pubblico: mercati lontani come gli Stati Uniti sono per noi sempre più importanti e mostrano una clientela meno sensibile alle variazioni di prezzo».

Il cambiamento climatico

Sullo sfondo dei rincari si staglia l’incognita del meteo e del riscaldamento globale. Le finestre di freddo si accorciano e le precipitazioni si spostano in avanti. «La nostra polizza assicurazione è l’impianto di innevamento», sintetizza Ghezzi. Peccato per le cifre esorbitanti: «Un singolo cannone costa dai 30 ai 40mila euro. Poi ci sono le condutture in ghisa e acciaio e l’impianto elettrico».

Nel consorzio Dolomiti Superski, la copertura garantita dall’innevamento programmato tocca il 90% delle piste. «Questo ci consente di dire che la stagione apre il 28 novembre e termina il 6 aprile», argomenta Pappalardo. «Attorno a queste date si pianifica l’intera economia della montagna: gli alberghi garantiscono le prenotazioni e le famiglie organizzano le vacanze. Negli Stati Uniti la media delle piste innevate con neve programmata è tra il 10 e il 20%: da noi c’è una certezza che altrove non esiste».

Investimenti che, ribadisce Rossi, non devono trasformare il settore nel capro espiatorio del clima: «Noi li vediamo i ghiacciai che si sciolgono perché sono sopra la nostra testa, ma la causa primaria non risiede nel far girare gli impianti. Semmai risiede in quello che succede a livello globale in Paesi non attenti a mitigare le emissioni».

Lo sci è solo per ricchi?

Con simulazioni che superano i 350 euro al giorno per una famiglia di quattro persone sulle Dolomiti, il timore diffuso è che lo sci si trasformi in uno sport elitario. I gestori rispondono ricordando le tariffe promozionali, come il pacchetto Dolomiti Superski Family che fissa la giornata a 43 euro a persona, e non risparmiano paragoni provocatori con il turismo estivo balneare.

«Due lettini e un ombrellone a Forte dei Marmi costano come un biglietto giornaliero a Courmayeur – ricorda Luca Rossi -. Con la differenza che a Courmayeur una società di impianti deve sostenere costi colossali di sicurezza, energia, battipista e 150 stipendi, mentre al mare, al netto della concessione balneare, l’offerta consiste in due sdraio e un ombrellone. Bisognerebbe essere più lucidi nell’analizzare i costi dei biglietti».

Valeria Ghezzi richiama il ruolo fondamentale degli accordi con gli sci club (professionisti e non) per garantire sconti consistenti rispetto ai prezzi di listino: «Lo sci è uno sport di pura passione. Conosco tantissime persone che non hanno redditi strepitosi, fanno gli operai o gli impiegati, ma a sciare ci vengono lo stesso. Una sera a cena con uno sci club c’erano due ragazzi che alle undici e mezza sono dovuti scappare perché dovevano andare a lavorare al forno; altri chiedono il cambio turno in fabbrica pur di salire sulle piste. Un panettiere o un turnista non sono miliardari. Se una persona ha una passione vera, indirizza lì le proprie risorse».

Perché i rincari non freneranno la stagione

Nonostante l’allarme sui prezzi e la pressione dell’inflazione sui bilanci familiari, tra gli operatori l’ottimismo è condiviso: i rincari non sembrano affatto destinati a frenare la domanda. I primi dati sull’andamento delle prenotazioni alberghiere e sulle richieste nelle valli delineano un avvio di stagione che si preannuncia solido, con prospettive di segno positivo.

A confermarlo è Marco Pappalardo, che registra numeri incoraggianti già dai canali dell’ospitalità: «I primi segnali che sto ricevendo dalle nostre destinazioni, che arrivano soprattutto dalle prenotazioni alberghiere, parlano di una situazione mai vista così positiva in questo momento e preannunciano sostanzialmente una stagione eccezionale». Per le Dolomiti gioca un ruolo determinante anche l’eredità dei grandi eventi sportivi: «L’anno scorso abbiamo avuto le Olimpiadi, che rappresentano un volano importantissimo. Sono state una cartolina magnifica nel mondo e in questi primi due o tre anni ci sarà un effetto olimpico positivo che stiamo già verificando».

Una lettura condivisa anche ai piedi del Monte Bianco da Luca Rossi, forte di un mercato estero in netta espansione e di un comparto ricettivo già a pieno regime: «Ci aspettiamo una stagione in linea con le ultime appena trascorse, quindi positiva e crediamo tutto sommato in crescita. Negli alberghi e nelle scuole di sci della località è partito tutto in modo ideale. Chiaramente siamo legati a Madre Natura ed è necessario che le temperature calino per produrre la neve e dare il via al servizio, ma le aspettative sono buone».