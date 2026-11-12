Avvelenate con la ricina, gli ultimi post di Sara su TikTok secondo la Procura potrebbero essere spie della relazione extraconiugale del padre

Nel giallo della ricina si riaccendono i riflettori sulla figlia di Gianni Di Vita morta insieme alla madre Antonella Di Ielsi tra il 27 e il 28 dicembre 2025. Risentiti amiche e insegnanti dagli inquirenti

La scoperta degli ultimi post su TikTok di Sara Di Vita, la ragazza avvelenata insieme alla madre, Antonella Di Ielsi, con la ricina lo scorso dicembre a Pietracalla in provincia di Campobasso, getta nuove ombre sulla morte delle due donne. La 15enne, infatti, poco prima di venire uccisa, a Natale, aveva pubblicato il suo ultimo post: «Siamo tutti figli di un divorzio» con l’emoticon di un cuore spezzato, riprendendo una canzone di Marracash. Questo rilancia una domanda che gli inquirenti si pongono da diverse settimane: la ragazza poteva essere a conoscenza del fatto che il padre avesse una relazione extraconiugale e questo potrebbe averla fatta finire nel mirino di chi aveva deciso di uccidere la madre.

Gli interrogatori

Negli ultimi giorni, negli uffici della squadra mobile di Campobasso sono stati interrogati di nuovo compagne, amici e due insegnanti del liceo classico che Sara frequentava così come la sorella più grande Alice per cercare di capire se quelle frasi postate dalla ragazza possano essere rivelatrici di uno stato d’animo di sofferenza e angoscia di cui magari amiche e insegnanti potevano essersi accorte.

Quali sono i post di Sara

Oltre all’ultimo post, già da mesi Sara aveva pubblicato frasi che parlano di famiglia, gratitudine, dubbi personali e bisogno di sollievo, mostrati dalla trasmissione Ore 14: «A volte guardo i miei genitori e penso a tutti gli immensi sacrifici che fanno per me e ne sarò sempre grata», ma «quando esco di casa farò sempre un respiro di sollievo». Ad agosto aveva ripostato una domanda in inglese: «Sono una cattiva persona, sono io il problema?». A novembre aveva invece condiviso parole d’amore rivolte ad Antonella: «A mia madre, l’amore della mia vita». Sara era legatissima a sua madre e, secondo Repubblica, la ragazza avrebbe scoperto della relazione extraconiugale del padre da una chat e ne avrebbe parlato con lei.