Maltempo in Toscana, fiumi esondati e cento sfollati a Massa. Il Serchio invade una statale, frane e scuole chiuse

Le piogge hanno provocato allagamenti e frane tra Massa-Carrara e Lucca. Due frazioni sono rimaste isolate, mentre in Lunigiana è esondato il torrente Bardine. Allerta rossa fino alla mezzanotte di giovedì 12 novembre

Il maltempo continua a colpire la Toscana con fiumi esondati, strade interrotte allagamenti soprattutto nelle province di Massa-Carrara e Lucca. È scattata l’allerta rossa fino alla mezzanotte di giovedì 12 novembre. Nella notte il Serchio ha invaso un tratto della statale 12, mentre in Lunigiana è esondato il torrente Bardine.

Le esondazioni a Massa e in Lunigiana

A Massa è tracimato il fiume Frigido, che già nella serata di mercoledì aveva raggiunto livelli preoccupanti. Per contenere la piena, gli argini sono stati rinforzati con nuove sponde in terra di riporto. La situazione resta difficile soprattutto nelle frazioni di Casette e Forno, dove circa cento persone risultano ancora sfollate. Problemi anche in Lunigiana, nell’estremo nord della Toscana, dove il torrente Bardine è esondato a San Terenzo, nel territorio comunale di Fivizzano. L’acqua ha raggiunto anche la strada che collega i paesi di Posterla e Marciaso. A Carrara, invece, un automobilista è stato soccorso dopo essere rimasto bloccato in un sottopasso allagato in via Marchetti.

Il Serchio invade la statale 12, oltre 350 millimetri di pioggia in Garfagnana

La pioggia ha provocato disagi anche nella provincia di Lucca. Durante la notte il fiume Serchio è esondato a Borgo a Mozzano, invadendo la statale 12 e costringendo alla chiusura temporanea della strada. La piena è stata monitorata dalla Protezione civile regionale e dai Comuni a valle, tra cui Lucca, San Giuliano Terme e Vecchiano. Nelle ultime 36 ore, a Minucciano, in Garfagnana, sono caduti oltre 350 millimetri di pioggia. Il picco della piena del Serchio ha raggiunto la foce nella mattinata di giovedì e il livello del fiume risulta ora in calo. A San Giuliano Terme, nel Pisano, restano però evacuate le abitazioni nella golena del fiume e rimane chiuso il ponte di Ripafratta.

Frana sulla statale della Cisa, strada chiusa in entrambe le direzioni

Le precipitazioni hanno provocato anche diverse frane. Una di queste ha interessato la strada statale 62 della Cisa, temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di Caprigliola, nella provincia di Massa-Carrara. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, differenti per mezzi leggeri e pesanti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire il ripristino della viabilità.

Allerta rossa in Toscana, Giani: «Massima attenzione»

L’emergenza non è ancora finita. L’allerta rossa interessa la Lunigiana, il bacino del Reno e l’area del Serchio-Garfagnana-Lima, mentre in altre zone della Toscana nord-occidentale è in vigore l’allerta arancione. Diversi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole e attivato i centri operativi di Protezione civile.

Nelle prossime ore è prevista una nuova intensificazione delle precipitazioni, soprattutto nelle aree nord-occidentali della regione. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha confermato che il colmo della piena del Serchio è transitato a Borgo a Mozzano, Lucca, San Giuliano Terme e Vecchiano, con livelli ora in diminuzione. «Nessuna criticità lungo l’Arno», ha precisato il governatore, invitando però la popolazione a «prestare massima attenzione» per il possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche.