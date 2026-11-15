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Nvidia, Megaspeed scarica Alice Huang: «Ha lasciato l’azienda nell’agosto 2025». Avviata un’indagine interna sui chip

15 Novembre 2026 - 13:29 Cecilia Dardana
megspeed alice huang
La società di Singapore, finita al centro della bufera che ha portato alle dimissioni di Jensen Huang, respinge le accuse sulle forniture a Pechino e affida verifiche a legali esterni. Restano però i dubbi sul reale potere esercitato dalla manager cinese, già bandita dal Paese per dichiarazioni false agli inquirenti
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Megaspeed corre ai ripari e prende ufficialmente le distanze da Alice Huang, la manager cinese sospettata di legami con i servizi segreti di Pechino e figura chiave dello scandalo che ha travolto Nvidia fino alle dimissioni del fondatore Jensen Huang. Come riporta il Corriere della Sera, l’azienda di Singapore, partner commerciale del colosso statunitense dei semiconduttori, ha precisato che la donna ha interrotto ogni rapporto con il gruppo il 30 agosto 2025, non ricoprendo più alcun ruolo operativo o dirigenziale da quella data. Una mossa difensiva che arriva mentre si stringe il cerchio attorno alla rete di società asiatiche sospettate di aver triangolato verso la Cina processori di ultima generazione.

In un comunicato diffuso domenica 15 novembre, i vertici di Megaspeed hanno chiarito di non voler entrare nel merito delle vicende private della ex dirigente, respingendo al contempo le ricostruzioni giornalistiche sulla propria catena di approvvigionamento e sulle operazioni internazionali, giudicate prive di riscontri verificabili. Ribadendo di operare nel pieno rispetto delle normative vigenti, la società ha annunciato di aver affidato a un pool di consulenti legali esterni il compito di svolgere un’indagine interna approfondita.

Il nodo dei chip H100

La presa di posizione giunge al termine di una settimana ad altissima tensione per i vertici di Nvidia. Gli investigatori statunitensi stanno infatti verificando se Megaspeed abbia contribuito a far arrivare in Cina microprocessori avanzati per l’intelligenza artificiale, aggirando le restrizioni all’export imposte da Washington. Stando a quanto ricostruito dall’agenzia Reuters, una controllata indonesiana dell’azienda singaporiana avrebbe importato tra il 2024 e il 2026 hardware targato Nvidia, inclusi i potenti chip H100, pur trattandosi di transazioni che di per sé non provano una violazione automatica delle leggi americane.

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A rendere ancora più opaco il quadro contribuiscono però gli elementi diffusi dalle autorità locali. Giovedì 12 novembre il ministero dell’Interno di Singapore ha reso noto che Alice Huang avrebbe rilasciato agli investigatori dichiarazioni consapevolmente inesatte nel tentativo di minimizzare il proprio peso all’interno di Megaspeed. Pur non avendo raccolto prove sufficienti per incriminarla nell’inchiesta sul traffico di semiconduttori, il governo ha deciso di vietarle l’ingresso nel Paese, mentre gli accertamenti sulla società e su altri soggetti coinvolti restano tuttora in corso.

L’ombra sul reale controllo della società

Il nodo principale da sciogliere riguarda l’effettiva influenza che Alice Huang continuava a esercitare dietro le quinte. Documenti societari visionati da Reuters attestano che le quote di Megaspeed erano state cedute già alla fine del 2023 a un’altra realtà singaporiana, SwiftData. Tuttavia, l’organizzazione di ricerca C4ADS ha avanzato forti perplessità su chi detenesse realmente le leve decisionali, ipotizzando che la manager abbia continuato a orientare le strategie e le attività commerciali anche dopo il passaggio formale delle partecipazioni.

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