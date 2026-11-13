Nvidia, chi è Christian Lamarco: il 31enne che aveva lanciato l’allarme sei mesi prima dello scandalo

A maggio aveva pubblicato un rapporto sui rapporti tra il colosso dei chip e la Cina, sollevando dubbi anche sulla vicinanza tra Jensen Huang e Alice Huang. Wall Street lo aveva ignorato. Ora, dopo le dimissioni del fondatore di Nvidia, tutti parlano della sua inchiesta

Il 13 maggio 2026 Christian Lamarco pubblica un rapporto di 40 pagine su Nvidia. Ha 31 anni, dirige una piccola società di ricerca finanziaria a New York e sostiene che il colosso dell’intelligenza artificiale abbia un problema con la Cina. Nel documento si parla di esportazioni di chip, possibili violazioni delle restrizioni americane e dei rapporti tra l’amministratore delegato Jensen Huang e una dirigente cinese. Ma a Wall Street quasi nessuno gli presta attenzione. Il giorno successivo le azioni Nvidia raggiungono un nuovo record. Sei mesi dopo, Huang si dimette travolto da uno scandalo che coinvolge proprio quella donna, Alice Huang, sospettata dalle autorità statunitensi di legami con l’intelligence di Pechino. E quel rapporto, rimasto a lungo ignorato, torna a circolare.

Chi è Christian Lamarco, l’analista che aveva scommesso contro Nvidia

Cresciuto nello Stato di New York, figlio di un pastore, Lamarco, ricostruisce oggi il Corriere della Sera, si avvicina al mondo della finanza durante gli studi al Grove City College, una piccola università cristiana della Pennsylvania. Partecipa a una competizione tra studenti organizzata alla Carnegie Mellon University, arriva secondo e porta a casa un premio da 100 dollari.

Dopo la laurea comincia a inviare le proprie analisi ai fondi d’investimento, cercando di farsi notare. Ottiene un impiego a Chicago, dove lavora dal 2017 al 2019, prima di decidere di mettersi in proprio. Si trasferisce a Pittsburgh con pochi mesi di risparmi e fonda Culper Research, una società specializzata nell’individuare possibili irregolarità nelle aziende quotate in Borsa.

Il nome, ispirato da una serie tv vista anni prima: è un omaggio alla Culper Ring, una rete di spie che durante la guerra d’indipendenza americana raccoglieva informazioni per George Washington. Lamarco considera il lavoro di quegli agenti non troppo diverso da quello degli analisti finanziari: raccogliere informazioni, cercare incongruenze e ricostruire ciò che le società non raccontano.

Oggi Culper Research conta appena tre persone e ha sede a Brooklyn. Il suo fondatore è uno short seller, un investitore che scommette sul ribasso delle azioni. Quando individua un’azienda che ritiene sopravvalutata, pubblica un rapporto per spiegare perché il suo titolo potrebbe perdere valore. Se il prezzo scende, può guadagnare. È con questa strategia che a maggio decide di puntare contro Nvidia, una delle società più importanti al mondo.

Il rapporto sui chip venduti alla Cina e i sospetti su Alice Huang

Lamarco e i suoi due collaboratori cominciano a indagare sugli affari asiatici di Nvidia dopo aver letto alcune inchieste del New York Times e di Bloomberg. La ricerca viene inizialmente accantonata. Poi, a marzo, le accuse rivolte negli Stati Uniti ad alcuni dirigenti di Super Micro Computer per il presunto contrabbando di chip verso la Cina convincono il gruppo a riprendere il lavoro.

Gli analisti consultano documenti societari di Singapore e Malesia, esaminano filmati e raccolgono testimonianze di ex dipendenti di Nvidia. Al centro dell’inchiesta finisce Megaspeed, una società di Singapore che acquista chip prodotti dal colosso americano.

Secondo Culper Research, nonostante le restrizioni imposte da Washington sull’esportazione di tecnologie avanzate, una parte significativa dei chip Nvidia continuerebbe a raggiungere aziende cinesi attraverso intermediari del Sud-est asiatico. Il rapporto stima che oltre il 20% dei ricavi dell’esercizio fiscale 2026 legati alle attività di calcolo fosse riconducibile alla domanda cinese. Una ricostruzione contestata e non accertata. Tra le pagine compare anche il nome di Alice Huang, all’epoca dirigente di Megaspeed. Lamarco segnala quello che considera un rapporto eccessivamente stretto tra la donna e Jensen Huang, citando incontri e frequentazioni documentati. Sei mesi dopo emerge che i due avevano avuto una relazione extraconiugale e Alice Huang viene sospettata dagli investigatori americani di aver lavorato per l’intelligence cinese.

Il rapporto ignorato e il crollo di Nvidia in Borsa

Quando il documento viene pubblicato, le reazioni sono poche. Nvidia continua a crescere e nei mesi successivi raggiunge nuovi massimi. Solo a novembre, con l’esplosione dello scandalo e le indagini sui rapporti del gruppo con la Cina, l’analisi di Lamarco torna al centro dell’attenzione. «A volte alle persone interessa quello che hai da dire. A volte no. In questo caso, a quanto pare, se ne sono interessate sei mesi dopo», ha raccontato il 31enne al Wall Street Journal. I suoi post su X raccolgono milioni di visualizzazioni. Arrivano richieste di interviste televisive e telefonate da giornalisti e investitori. Lamarco decide persino di silenziare le notifiche del suo profilo.

Intanto, il 12 novembre Nvidia annuncia ufficialmente le dimissioni di Jensen Huang dalla carica di amministratore delegato e dal consiglio di amministrazione. Al suo posto, temporaneamente, subentra la direttrice finanziaria Colette Kress. Il titolo ha perso oltre il 20% rispetto alla pubblicazione del rapporto di Culper Research, mentre la capitalizzazione della società si è ridotta di oltre mille miliardi di dollari rispetto a maggio.

Resta però una domanda: quanto ha guadagnato Lamarco scommettendo contro Nvidia? Il 31enne non ha voluto rivelarlo. Non ha neppure chiarito se mantenga ancora una posizione ribassista sul titolo. Per uno short seller, infatti, individuare un problema prima degli altri non basta: bisogna anche scegliere il momento giusto per investire e per chiudere la propria posizione. E su questo Lamarco, per ora, preferisce non rispondere.