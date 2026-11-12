Chi ci perde e chi ci guadagna con la Manovra: 600 euro in meno o 200 in più

Una simulazione dell'Istat pesa quattro misure nella Legge di Bilancio: ci perdono 3 milioni di famiglie, ci guadagnano in 3 milioni e mezzo

Una simulazione dell’Istat dice che con la Legge di Bilancio 2027 tre milioni di famiglie ci perdono e tre milioni e mezzo ci guadagnano. Alle prime si tolgono 200 euro l’anno. Alle seconde se ne danno 600. Il calcolo arriva dalla pesatura di quattro diverse misure presenti nella manovra. Ovvero il taglio dell’Irpef, la flat tax per gli autonomi, il bonus mamme e la rivalutazione delle pensioni. I dati, racconta Repubblica, sono arrivati alle commissioni Bilancio di Camera e Senato nello stesso giorno.

Chi ci perde e chi ci guadagna

La stretta sulle pensioni con le sei fasce di rivalutazione tocca 3,5 milioni di persone. Che avranno 510 euro lordi in meno nel 2027. Che diventano però 290 netti, considerando le minori imposte. Con lo sconto Irpef la perdita si riduce in media a 150 euro. Il taglio dell’aliquota Irpef al 33% fino a 55 mila euro avvantaggia invece 3,7 milioni di contribuenti. E gli dà 450 euro a testa. La flat tax a 100 mila euro porterà a 55 mila nuovi ingressi contro i 41 mila stimati dal governo. Il risparmio fiscale medio sarà di 8 mila euro. Mentre sul bonus mamme 820 mila lavoratrici guadagnano 460 euro rispetto al precedente bonus, 160 mila ne perdono 400 rispetto all’esonero contributivo in scadenza a fine anno.

Il fiscal drag

L’Istat calcola anche il fiscal drag, ovvero l’aumento della pressione fiscale che avviene in modo “silenzioso” quando l’inflazione fa crescere i redditi nominali in un sistema di tassazione progressiva (come l’Irpef), senza che gli scaglioni di reddito, le aliquote o le detrazioni vengano aggiornati. Tra il 2021 e il 2027 le riforme fiscali valgono mille euro di vantaggi medi cumulati. Ma l’inflazione, spingendo i redditi verso imposte più alte senza aumentarne il potere d’acquisto, ne assorbe 1100. I pensionati arrivano a perdere 350 euro annui. I dipendenti ne guadagnano 50. Il fiscal drag vale 6,5 miliardi nel 2026, 5,4 nel 2027 e 3,5 nel 2028.

La sanità e le misure spot

Infine, dice l’Istat, in povertà assoluta ci sono 1,46 milioni di giovani: incidenza in aumento soprattutto al Nord (+2,6 punti dal 2021) e tra gli occupati meno qualificati. Intanto Confindustria denuncia che nella Legge di Bilancio 38 misure hanno effetti limitati al 2027, per 8,4 miliardi, 13 sono nuove una tantum, 25 semplici proroghe. Sulla sanità le Regioni dicono che i 3,4 miliardi in più non bastano a mantenere i servizi del 2026. Il saldo corrente dei comuni va da più 1,9 miliardi del 2024 a meno 700 milioni nel 2027. Le province chiedono altri 300 milioni l’anno per le scuole, perché i fondi sono finiti e gli interventi non possono proseguire.