Licenziata perché non si presenta a lavoro senza motivo, ma lei era prigioniera dell’ex. Le minacce ai colleghi e le persecuzioni: perché l’azienda ci ha ripensato

Per l'azienda quelle sue assenze erano ingiustificate. Eppure in ufficio i comportamenti vessatori dell'uomo erano ben noti, visto che in un alcune occasioni era arrivato a anche a minacciare i colleghi della donna

Si è conclusa con il reintegro nel posto di lavoro la vicenda di una donna che era stata licenziata mentre si trovava segregata in casa dall’ex compagno. Da tempo la lavoratrice, assunta con un contratto a tempo indeterminato, era vittima di comportamenti vessatori e persecutori da parte dell’ex partner, culminati nella privazione della libertà personale: l’uomo l’aveva chiusa in casa, impedendole fisicamente di andare al lavoro. L’azienda, però, le aveva contestato l’assenza ingiustificata e l’aveva licenziata. E questo nonostante la donna avesse cercato di spiegare la situazione e nonostante sul posto di lavoro i comportamenti aggressivi dell’uomo fossero ben noti, dato che era arrivato perfino a minacciare il preposto aziendale.

L’impugnazione del licenziamento da parte della donna

La lavoratrice ha quindi impugnato il licenziamento e si è rivolta al Centro Donna della Cgil di Milano, secondo cui l’atto era non solo illegittimo sul piano giuridico, ma anche discriminatorio «ai sensi dello Statuto dei Lavoratori, configurandosi come una discriminazione diretta connessa al genere». Con una conciliazione sindacale, l’azienda ha fatto un passo indietro, ha revocato il licenziamento e ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento disciplinare, «ribaltando così un atto di profonda ingiustizia sociale», come ha dichiarato il sindacato in una nota.

«Sopravvivere a un abuso significa dover ricostruire la propria identità, fare i conti con lo stress post-traumatico e combattere contro lo stigma sociale – dice Elena Bertoni, responsabile del Centro Donna della Cgil di Milano – Se a questo si aggiunge la perdita dell’indipendenza economica, pilastro fondamentale per sottrarsi a un contesto maltrattante, la vittima viene colpita due volte. Il licenziamento subito in questa vicenda rappresenta plasticamente il rischio di una “vittimizzazione secondaria” da parte delle istituzioni e del mercato del lavoro, capace di isolare la donna proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di tutele e solidarietà».

Foto di Suryadhityas su Unsplash