Chi è Giovanni Arvedi, il «cavaliere dell’acciaio» che punta a comprare l’ex Ilva: «Solo se la comunità di Taranto lo vuole»

L'imprenditore 89enne guida un gruppo da 6 miliardi di fatturato, tra i leader nella produzione di acciaio verde. Intanto arriva il "no" dei sindacati all'accordo sulla cassa integrazione straordinaria

E se l’ex Ilva tornasse in mani italiane? Dopo le sentenze che hanno confermato lo stop dell’area a caldo, la cordata di imprenditori italiani più volte sollecitata dal governo per rilevare gli stabilimenti dell’acciaieria si è sfilata. A sorpresa, però, la cremonese Arvedi ha deciso di presentare un’offerta autonoma, entrando in competizione con il colosso indiano Jindal. Sono queste le uniche due proposte arrivate ai commissari straordinari entro la scadenza dell’8 novembre. Una svolta per certi versi inaspettata per una vicenda industriale che da anni cerca una via d’uscita e che ora si trova davanti a un passaggio decisivo: trovare un acquirente disposto a rilanciare gli impianti e dare una risposta al futuro di migliaia di lavoratori.

Chi è Giovanni Arvedi, l’imprenditore che ha costruito un impero dell’acciaio

Nato a Cremona il 28 agosto 1937, Giovanni Arvedi ha 89 anni ed è uno dei protagonisti storici dell’industria siderurgica italiana. La sua storia imprenditoriale comincia nel 1963, quando fonda le prime due società: Arvedi Commercio, attiva nella commercializzazione dei metalli, e Ilta, azienda specializzata nella produzione di tubi saldati in acciaio al carbonio. Il salto di qualità arriva nel 1973, con la realizzazione a Cremona dell’Acciaieria Tubificio Arvedi, destinata alla produzione di acciaio e tubi laminati a caldo.

Da quel momento, l’imprenditore cremonese comincia a costruire un gruppo industriale sempre più grande, al punto da ricevere nel 1984 il titolo di Cavaliere del Lavoro. Ma il riconoscimento che racconta meglio la sua traiettoria imprenditoriale è forse quello legato alla tecnologia: Arvedi è infatti l’ideatore del processo, un sistema innovativo per trasformare l’acciaio liquido in prodotti laminati, riducendo i consumi di energia. Fuori dalla siderurgia, Arvedi ha fatto parlare di sé in almeno altre due occasioni: nel 1984, quando partecipa all’operazione di salvataggio della Rizzoli e del Corriere della Sera, e nel 2007, quando ha rilevato la Cremonese.

ANSA/Ciro Fusco | Lo stabilimento ex Ilva di Taranto visto dai tetti del quartiere Tamburi

Il gruppo Arvedi: cosa fa e quanto vale oggi

Secondo i dati aziendali, Arvedi conta circa 6.400 dipendenti, produce e trasforma oltre 5 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici e ha un fatturato di circa 6 miliardi di euro. Non solo: il gruppo cremonese è anche tra i punti di riferimento a livello globale per la produzione di acciaio sostenibile. La proposta presentata da Arvedi per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva prevede un percorso di riconversione da 3 miliardi per superare l’attuale modello basato sull’area a caldo, preservando 4.500/5mila posti di lavoro. Secondo Il Sole 24 Ore, il progetto partirebbe dalla riattivazione dei laminatoi e dalla successiva costruzione di due forni elettrici.

Ma il vero elemento che distingue la proposta è la condizione posta dallo stesso Giovanni Arvedi. «Ci siamo sentiti come Italiani, imprenditori siderurgici, imprenditori cristiani di fare la nostra offerta subordinata ad alcune condizioni sospensive. Tra queste, l’approvazione, l’accoglimento, l’apprezzamento del nostro lavoro e dei nostri piani industriale, ambientale, occupazionale e sociale da parte delle Istituzioni e della Comunità di Taranto in assenza dei quali riteniamo non sarà possibile procedere», ha spiegato in una nota l’imprenditore, oggi 89enne.

Sfuma l’accordo sulla Cigs. I sindacati: «Serve una regia pubblica»

Nel frattempo, resta sul tavolo la questione più delicata di tutte: il futuro dei lavoratori. L’incontro di oggi, 10 dicembre, al ministero del Lavoro si è chiuso senza un accordo con i sindacati sulla cassa integrazione straordinaria fino a un massimo di 8.622 dipendenti, comunicata dall’azienda il 17 novembre. Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di non firmare l’accordo in mancanza di garanzie occupazionali sufficienti e senza un piano industriale e di decarbonizzazione.

Nelle prossime settimane, i commissari straordinari di Acciaierie d’Italia e Ilva verificheranno le due offerte presentate. «Dobbiamo capire cosa c’è dentro le proposte, la nazionalità della proprietà non fa differenza. La fa invece un interlocutore che ha intenzione di rilanciare la produzione di acciaio in Italia», ha spiegato Samuele Lodi, il nuovo segretario nazionale della Fiom Cgil. Ma a prescindere da chi rileverà gli stabilimenti siderurgici, la richiesta dei sindacati è chiara: deve esserci una regia pubblica. «Dopo anni di scelte sbagliate e impegni disattesi – affermano in una nota congiunta Cgil, Cisl e Uil – non sono accettabili soluzioni prive di certezze, bisogna prevedere il ruolo diretto dello Stato».

Foto copertina: ANSA/Francesco Ammendola | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegna il collare di decano dell’Ordine al merito del lavoro al cavaliere Giovanni Arvedi. Roma, 24 ottobre 2025

