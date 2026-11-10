Licenziata con un vocale su WhatsApp dopo 19 anni di lavoro, ma il giudice obbliga l’azienda a riassumerla: ecco perché

È successo a Grosseto, dove una donna ha ricevuto un vocale in cui l'amministratore della società per cui lavorava le comunicava il licenziamento. Per il giudice un messaggio audio non è paragonabile a una comunicazione scritta

Lavorava per la stessa azienda dal 2006 come impiegata, con un contratto a tempo indeterminato. Ma per comunicarle il licenziamento il datore di lavoro non le ha inviato la classica lettera: ha utilizzato un messaggio vocale su WhatsApp. La donna ha deciso di rivolgersi al tribunale e ha vinto: il giudice del lavoro di Grosseto ha dichiarato inefficace il licenziamento, ordinando all’azienda di reintegrarla e risarcirla per tutto il periodo in cui è rimasta senza lavoro.

Il licenziamento comunicato su WhatsApp

Dopo quasi vent’anni di lavoro presso la stessa azienda, la donna ha ricevuto dall’amministratore unico della società un messaggio vocale in cui le veniva comunicato il licenziamento. Alcuni mesi dopo, il 20 maggio 2026, la lavoratrice ha presentato ricorso al tribunale: il nodo non riguarda il contenuto del messaggio, ma il modo in cui il licenziamento è stato comunicato. E infatti il giudice del lavoro le ha dato ragione, ricordando che la legge italiana prevede che il datore di lavoro debba comunicare per iscritto la decisione di interrompere il rapporto. Una registrazione audio, anche se inviata attraverso un’applicazione che permette di conservarla e riascoltarla, rimane una comunicazione orale.

Il giudice ha richiamato anche un principio già affermato dalla Cassazione: il licenziamento intimato soltanto a voce è considerato «giuridicamente inesistente» e non interrompe il rapporto di lavoro.

Cosa succede adesso

Nella sentenza n. 368/2026 il giudice di Grosseto ha ordinato il reintegro della donna nel posto di lavoro e il pagamento di un risarcimento calcolato sulla retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto, per tutto il periodo compreso tra il licenziamento e l’effettivo ritorno al lavoro. L’azienda dovrà inoltre versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi allo stesso periodo e pagare 4.629 euro di spese legali.