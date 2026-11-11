Sicilia, 30 mila euro a chi si laurea con 110 e lode e resta nell’Isola: come funziona il bonus

Diecimila euro all'anno per tre anni, a patto di non lasciare l'Isola. La giunta regionale ha previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro all'anno nella prossima legge finanziaria per provare a frenare la fuga dei cervelli. Chi potrà ottenere l'incentivo e quali sono i requisiti

Trentamila euro per chi si laurea con 110 e lode e decide di non lasciare la Sicilia. Lo propone il governo regionale di Renato Schifani per provare a trattenere i giovani più meritevoli nell’Isola. Diecimila euro all’anno per tre anni, a condizione di mantenere la residenza in Sicilia per tutto il periodo. La misura, pensata per frenare la fuga dei giovani verso altre regioni o all’estero, deve essere approvata dall’Assemblea regionale.

Chi può ottenere il bonus da 30 mila euro

La misura, chiamata «Giovani talenti Sicilia», è rivolta ai laureati più meritevoli degli atenei siciliani. Secondo Il Quotidiano di Palermo, potranno accedere al contributo gli studenti che conseguono il titolo con 110 e lode. L’unica condizione indicata finora è mantenere la residenza nell’Isola per tutti e tre gli anni in cui viene erogato il sostegno. I soldi, come riporta Il Quotidiano, saranno a fondo perduto e potranno essere spesi liberamente, senza dover rendicontare come vengono utilizzati. L’idea della Regione è aiutare i neolaureati a iniziare la propria carriera, magari aprendo uno studio professionale o avviando un’attività imprenditoriale. Non è ancora chiaro, però, se potranno richiedere il bonus anche coloro che si sono laureati negli anni precedenti, né se saranno previsti limiti di età.

Quando arriverà il bonus

Per finanziare l’iniziativa, il governo regionale ha stanziato 10 milioni di euro all’anno per il triennio 2027-2029. Il contributo non è però ancora disponibile. La misura è contenuta nel disegno di legge di Stabilità approvato il 10 novembre dalla giunta Schifani, che dovrà ora passare all’esame dell’Assemblea regionale siciliana. Solo dopo l’approvazione definitiva saranno chiarite le modalità per presentare domanda e ottenere i finanziamenti.