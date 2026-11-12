Con il nuovo Codice della strada cambia la precedenza nelle rotonde: cosa prevede la bozza e quali sono le differenze con le regole attuali

Con le nuove norme ci sarebbe un criterio unico: avrebbe la precedenza chi è già dentro la rotatoria e non conterebbe più la presenza o meno del cartello all’ingresso

Dopo le modifiche per i pedoni e per il calcolo delle multe, il nuovo Codice della strada cambia anche la precedenza nelle rotatorie. Per rendere più semplici le regole di circolazione, le auto già presenti all’interno della rotonda avranno la precedenza su quelli in ingresso, anche senza un apposito segnale. La novità è stata inserita nella bozza della riforma e riportata da Everyeye Auto, ma non è né definitiva né in vigore.

Cosa dice l’attuale Codice per la precedenza nelle rotatorie

Nell’attuale Codice della strada, la precedenza nelle rotatorie segue le norme generali dell’articolo 145: quando due veicoli si trovano ad affrontare lo stesso incrocio, passa per primo quello che arriva da destra. A meno che i cartelli non dispongano altrimenti. Nella pratica, però, quasi tutte le rotatorie italiane sono dotate all’ingresso del segnale di dare precedenza. Chi vuole immettersi deve quindi fermarsi o rallentare per far passare i mezzi che già percorrono l’anello. Se il cartello manca, invece, torna in gioco la precedenza a destra e a beneficiarne è proprio chi sta entrando.

Come cambierà la precedenza con il nuovo Codice

La bozza del nuovo Codice introduce un criterio unico: ha la precedenza chi è già dentro la rotatoria, salvo diversa indicazione della segnaletica. Non conterebbe più la presenza o meno del cartello all’ingresso, ma la posizione del veicolo, che diventerebbe il parametro decisivo. Lo scopo è rendere la circolazione più lineare e togliere dubbi agli automobilisti, soprattutto dove non ci sono indicazioni specifiche.

Quali sono le differenze

Per capire la differenza bisogna immaginare due scenari. Nel primo, c’è la rotatoria con segnale di precedenza all’ingresso: nulla di sostanziale cambierebbe e chi arriva dovrebbe comunque aspettare che l’anello si liberi. Nella seconda ipotesi, c’è una rotatoria senza segnale: oggi si applica la precedenza a destra, mentre con la riforma chi entra dovrebbe cedere il passo a chi sta già girando, salvo diverse indicazioni. Un’impostazione simile a quella già adottata in vari Paesi europei, pensata per rendere i comportamenti alla guida più prevedibili.

Cosa bisogna fare ora quando si è in strada

Per ora, però, non cambia nulla. Il nuovo Codice è ancora in fase di elaborazione e le misure della bozza dovranno concludere tutto il percorso previsto prima di diventare operative. Nel frattempo vanno rispettate le regole vigenti, facendo attenzione ai cartelli presenti agli ingressi delle rotatorie. Sarebbe dunque sbagliato ritenere che la precedenza a chi è già nell’anello valga oggi in ogni caso.