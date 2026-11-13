«I tagli sulla scuola saltano», ma ai sindacati ancora non piace la Manovra. Verso nuovi fondi per la sanità: Cgil conferma sciopero il 20 novembre – I video

Dal confronto con il governo a palazzo Chigi sulla prossima Legge di Bilancio, i sindacati escono insoddisfatti. Il segretario della Uil Bombardieri rivela il dietrofront al taglio sulla scuola. Ma il sindacato di Landini tira dritto sullo sciopero generale

«C’è una buona notizia: i tagli sulla scuola saltano». Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sulla Manovra: «Il governo ha annunciato che ritirerà l’intervento». La norma prevedeva il taglio di 6.974 posti dal prossimo anno scolastico, tra 4.925 docenti e 2.049 Ata, con risparmi stimati in 84 milioni nel 2027 e 252 milioni annui dal 2028. Bombardieri ha chiesto che quelle risorse vengano usate come investimento nel settore. Anche la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, parla di «un risultato importante, il problema sembra essere risolto, i tagli sono rientrati».

Sciopero generale Cgil del 20 novembre: perché resta confermato

Per la Cgil il confronto non ha cambiato il quadro. Il segretario confederale Christian Ferrari lo ha definito «un incontro cortese ma politicamente inutile» e ha ribadito il «giudizio fortemente negativo» sulla manovra, che a suo dire «non è in grado di affrontare le emergenze del Paese» ed «è fondata sul binomio austerità e riarmo». Da qui la conferma dello sciopero generale del 20 novembre. Ferrari, riportato da Repubblica, ha aggiunto: «Contestiamo l’impianto complessivo, serve tutt’altra politica economica per affrontare i problemi del Paese».

Manovra 2027 e sanità: il governo valuta nuove risorse

Sul fronte delle risorse per la sanità, Fumarola ha spiegato che «stanno continuando a verificare le disponibilità e tutte quelle che si renderanno praticabili verranno riversate sulla sanità». Alla domanda se siano possibili ulteriori fondi, la leader della Cisl ha risposto: «Sì, stanno cercando e approfondendo dei capitoli, speriamo che anche su questo ci possa essere una risposta positiva». Bombardieri ha riferito che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, anche alla luce del dialogo con la Conferenza Stato-Regioni, sta valutando di mettere ulteriori risorse: «Su questa cosa insisteremo». Secondo Repubblica, la Cisl riconosce l’aumento già previsto per il Fondo sanitario nazionale, ma lo ritiene insufficiente. La Uil pone una condizione sull’uso dei fondi pubblici: «Non possiamo dare i soldi pubblici a strutture che si rifiutano di rinnovare i contratti».

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Pensioni in manovra: la distanza con i sindacati resta

Sul capitolo previdenziale, riferisce Repubblica, non ci sono state aperture sufficienti. «I pensionati non sono un bancomat, questo gliel’abbiamo ribadito», ha detto Fumarola, invitando il governo a concentrare le poche risorse disponibili sugli interventi più necessari. Ferrari, per la Cgil, ha accusato la manovra di fare «cassa sulle pensioni». Il quadro è quello di una trattativa in cui qualche passo avanti, come sulla scuola, convive con un giudizio complessivo che i sindacati non hanno modificato.

Caro materiali e Superbonus: le richieste dell’Ance

Nella stessa giornata il governo ha incontrato le organizzazioni datoriali. Il direttore generale dell’Ance, Romain Bocognani, ha chiesto di dare continuità agli investimenti nelle costruzioni e di trovare le risorse per il caro materiali nei cantieri, «altrimenti richiamo che i cantieri si blocchino». Le risorse necessarie sono «1,4 miliardi per 13 mila cantieri in Italia e 7 mila imprese». L’associazione ha portato al tavolo anche lo spalma-crediti del Superbonus, che crea difficoltà di liquidità alle imprese. Secondo Bocognani il governo ha detto di essere al lavoro, e l’Ance spera in una soluzione per le imprese più serie, in modo da compensare quei crediti già dal 2027.

Exit tax e affitti: gli altri temi discussi a Palazzo Chigi

Dal mattino il governo si era confrontato con circa 50 sigle del mondo produttivo e sindacale. Il Corriere della Sera, in un articolo di Valentina Iorio, spiega che al primo incontro, presieduto dal sottosegretario Alfredo Mantovano, hanno partecipato le organizzazioni datoriali e di categoria. In quella sede Giorgetti ha detto che l’esecutivo sta lavorando sulla exit tax, la tassa sui super ricchi che trasferiscono la residenza fiscale all’estero, senza fornire dettagli sulle possibili modifiche. La Fapi ha chiesto di ridurre la tassazione sugli affitti stabili e ha annunciato un emendamento all’articolo 5 del ddl di Bilancio. Il presidente Gino Sciotto punta su una cedolare secca all’1% per i giovani e al 5% per gli affitti stabili, per rimettere sul mercato le abitazioni sfitte.