Il governo mette una tassa sui videogiochi: 200 euro per ogni postazione e 2mila per ogni gioco. I gestori delle sale LAN: «Così chiudiamo»

La legge di bilancio introduce una nuova imposta dell'8% e contributi fino a migliaia di euro per i locali dedicati al gaming e agli eSport, che ad oggi in Italia sono 50. Il governo punta a incassare oltre 66 milioni nel 2028, ma secondo gli operatori le stime sono del tutto irrealistiche

Nel tentativo, fin qui non troppo riuscito, di ridurre la pressione fiscale sui cittadini, il governo Meloni è impegnato più che mai a cercare nuove risorse per le casse dello Stato. Tra i soggetti a cui la Manovra dell’esecutivo chiede contributi straordinari non ci sono solo banche e assicurazioni, ma anche – un po’ a sorpresa – il settore dei videogiochi. Nel disegno di legge di bilancio per il 2027 compare una nuova disciplina fiscale per le cosiddette sale LAN, ossia quei locali attrezzati con computer, console e simulatori in cui gli appassionati possono giocare online, sfidarsi e partecipare a tornei di eSport. Un comparto che ad oggi non ha una regolamentazione specifica e che rischia di ritrovarsi con una serie di nuovi costi insostenibili.

Le nuove tasse: 200 euro per ogni postazione e un’imposta dell’8%

Le sale LAN, un acronimo di Local Area Network, sono spazi aperti al pubblico in cui è possibile utilizzare postazioni pc e console per giocare ai videogiochi, spesso in modalità multiplayer. Si tratta di luoghi frequentati da appassionati di gaming, ma anche da giocatori professionisti e squadre di eSport che li utilizzano per allenamenti e competizioni. A differenza delle sale scommesse e dei locali con slot machine, non si tratta di attività basate sul gioco d’azzardo. In base all’articolo 25 della legge di bilancio, questi locali potrebbero essere costretti a pagare una gran quantità di nuove tasse a partire dal prossimo anno.

Per poter operare, i gestori dovranno innanzitutto ottenere un’autorizzazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), con una validità di due anni. Il rilascio sarà subordinato al pagamento di diversi contributi: 200 euro per ogni apparecchio o postazione di gioco, 1.000 euro per ciascuna sala, 2mila euro per ogni gioco offerto e 10mila euro per ciascuna piattaforma online utilizzata. A questi importi si aggiunge una nuova imposta sugli intrattenimenti (Isi), con un’aliquota dell’8%, che non si pagherà in base agli incassi effettivi del locale, ma sulla base di un imponibile forfettario annuo di 15mila euro per ogni apparecchio o postazione. Per i grandi simulatori, la base imponibile sale a 25mila euro.

Il primo equivoco: quante sono davvero le sale LAN in Italia?

Da tutte queste nuove imposte, il governo stima di incassare circa 5,87 milioni di euro nel 2027, per poi salire a 66 milioni nel 2028 e 56,2 milioni nel 2029. Un salto legato soprattutto all’ipotesi che il mercato cresca rapidamente. Eppure, secondo gli operatori del settore, queste cifre non stanno né in cielo né in terra. Il primo grande equivoco riguarda proprio il numero di sale LAN attive in Italia. Per Iidea, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, le sale attualmente esistenti sarebbero circa 50.

Nella relazione tecnica della Manovra, il governo ipotizza invece che siano circa 200, con una media di 20 postazioni ciascuna, per un totale di 4mila dispositivi. Non solo: secondo il governo, le sale LAN dovrebbero decuplicare nel giro di un anno, arrivando a quota 2.000 nel 2028. Una previsione di crescita che non appare molto realistica. «Chi è nel settore, leggendo questi numeri, capisce subito che si tratta di stime senza un senso logico, prese da non si sa dove ma sicuramente non da realtà italiane», spiega a Open Federico Donnaloia, titolare del Titan Gaming Center di Milano.

La protesta dei gestori: «Cifre insostenibili»

Le disposizioni previste nella Manovra hanno già suscitato una levata di scudi da parte delle associazioni di settore, che hanno chiesto al governo lo stralcio dell’articolo 25 e l’apertura di un tavolo di confronto. «Se la legge di bilancio entrasse in vigore così com’è, tutte le sale LAN chiuderanno oppure diventeranno locali e pub, senza postazioni per i pc», osserva Donnaloia. Solo per il suo Titan, a Milano, la stima è di 80mila euro di costi fissi all’anno. Gli operatori del settore, in ogni caso, sono più che intenzionati a dare battaglia. La priorità è ottenere un incontro con il governo e fare pressione su alcuni deputati e senatori per ottenere modifiche sostanziali in Parlamento. «Sono il primo a dire che sicuramente va creata una legge che tocchi le sale LAN, ma creando un codice Ateco. Altrimenti sembrano solo imposte pensate per bloccare un intero settore», insiste Donnaloia.