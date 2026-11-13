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La mazzata per Cannavacciuolo che perde una stella Michelin. Parla lo chef: come l’ha presa

13 Novembre 2026 - 19:04 Costanza Saporito
Chef Cannavacciuolo
Se per Villa Crespi restano saldissime le Tre stelle, per il Bistrot di Torino le cose non sono andate nel modo giusto. La reazione dello chef che non nasconde la delusione
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«Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa». Intervistato dalla Stampa, Antonino Cannavacciuolo non nasconde il dispiacere per la perdita della stella Michelin da parte del suo Bistrot di Torino, fondato nel 2017 insieme alla moglie Cinzia Primatesta. Lo chef ha ricevuto la notizia ieri giovedì 12 novembre durante la presentazione della nuova Guida Michelin Italia 2027 al Teatro Municipale di Piacenza. Nella stessa occasione sono stati riconfermati 382 ristoranti stellati nel Paese, tra cui anche il suo Villa Crespi, sulle sponde del Lago d’Orta, che mantiene tre stelle.

Le dichiarazioni di Antonino Cannavacciuolo dopo la perdita della stella Michelin

Cannavacciuolo ha riconosciuto le difficoltà affrontate dal locale torinese, che adesso definisce il «figlio che va curato». «Ci sono stati un po’ di passaggi di chef e secondo me questo lo ha penalizzato», ha dichiarato lo chef, che però non si scoraggia, e spiega di voler trasformare la “sconfitta” in uno stimolo: «È un punto di partenza e una nuova sfida per riportare Torino nel mondo stellato. Stare su questo palco è ancora un qualcosa in più. Niente è scritto. Bisogna lavorare, stare sul pezzo e cercare di fare sempre meglio». Infine si è detto dispiaciuto per l’amico Mauro Uliassi, il cui ristorante a Senigallia ha perso una stella, passando da tre a due.

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