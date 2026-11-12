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Guida Michelin 2027, la carica degli chef italiani under 35. Chi sono i nuovi premiati, nessun nuovo Tre stelle in Italia: Canacciuolo ne perde una

12 Novembre 2026 - 20:00 Michela De Marchi Giusto
Cade Uliassi, salgono Pascucci, Caceres e Rosval
Sono 24 i nuovi monostellati, mentre i ristoranti degli chef Gianfranco Pascucci, Roy Caceres e Jessica Rosval hanno ottenuto la seconda stella. Chi è stato premiato e dove si trova
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Nessuna nuova tripla stella, grandi cadute e un’ondata di giovani talenti: la Guida Michelin Italia 2027, presentata al Teatro Municipale di Piacenza, ha riscritto la mappa gastronomica del Paese. La notizia che fa rumore è la perdita delle Tre stelle da parte di Uliassi a Senigallia, seguito dall’uscita dal gotha della ristorazione italiana del Quattro Passi di Nerano, che ha chiuso, e dal Cannavacciuolo Bistrot dello chef Antonino Cannavacciuolo. Sul fronte delle buone notizie, invece, sono tre i ristoranti arrivati a Due stelle.

Il ricordo di Nadia Santini

La serata si è aperta con le parole di Gwendal Poullennec per Nadia Santini, la prima donna in Italia a ottenere Tre stelle, scomparsa lo scorso 2 novembre. «Tu e Antonio avete portato l’ospitalità al suo massimo, con dedizione e amore» ha detto il direttore della Guida, sottolineando che il loro ristorante, Dal Pescatore, «è un luogo di appartenenza e amore, ci avete dimostrato che l’accoglienza non è solo aprire la porta agli ospiti, ma il proprio cuore». Poi si è passati alle premiazioni.

Quali sono i nuovi monostella

I nuovi monostella sono 24 e ben 9 di questi ristoranti hanno uno chef under 35, una delle selezioni più giovani di sempre. Il Piemonte guida con quattro indirizzi, la Sardegna ne porta a casa tre tra Cagliari, Golfo Aranci e Arzachena. La Lombardia festeggia Téa del Kosmo a Livigno, Casa Romano ad Alzano Lombardo e Autem a Milano, guidato da Luca Natalini, volto di Top Chef Italia che nel 2017 arrivò in finale senza vincere. Mentre il Veneto ottiene 1224 Restaurant a Cortina e Locanda Baggio ad Asolo. Infine, due i ritorni, Osteria Arbustico e Bròs, che rientrano in Guida a dieci anni dalla prima apparizione.

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Chi sono gli chef che passano a Due stelle

Sul fronte delle seconde stelle, applausi per tre insegne. Pascucci al Porticciolo con lo chef Gianfranco Pascucci è salito per primo sul palco, parlando di una «famiglia allargata» e di «un obiettivo per chi crede nella crescita, nel mettersi in discussione». È toccato poi a Orma Roma di Roy Caceres, nata appena tre anni e mezzo fa, che ha dedicato il traguardo al suo team e alla moglie Alessandra. Il terzo riconoscimento è andato ad Al Gatto Verde di Jessica Rosval, che chiude un autunno brillante per la chef canadese di nascita e modenese d’adozione.

Quali ristoranti hanno perso la stella

Non sono mancati i dispiaceri. Innanzitutto per Uliassi di Mauro e Catia Uliassi a Senigallia che dopo otto anni da tristellato ha perso una stella, scendendo a due, e per il San Domenico di Imola, che perde la seconda stella dopo quasi cinquant’anni da bistellato. E in tutto sono 16 i ristoranti che lasciano la Guida, tra cui due classici come Paolo e Barbara a Sanremo e Lorenzo a Forte dei Marmi, ma anche Gusto by Sadler di Claudio Sadler a San Teodoro, Colline Ciociare di Salvatore Tassa, il Cannavacciuolo Bistrot e il Carignano di Davide Scabin a Torino. Inoltre, non c’è stato alcun nuovo tre stelle nell’Olimpo dell’alta ristorazione italiana.

I premi speciali della serata

Spazio poi ai premi speciali. Il Quid di Roma, firmato dal gruppo Bartolini, fa tripletta in un solo anno: Juan Camilo Quintero ritira l’Opening of the Year per una cucina moderna, colorata e accattivante, il locale ottiene la Stella e si aggiudica anche il Passion Dessert. Lo Young Chef Award va a Simone Lezzerini del Nuovo Vino e Cucina di Sutri, che porta a casa anche la sua prima Stella. Il Sommelier Award è per Andrea Bravaccini del Ristorante del Lago a Bagno di Romagna, mentre il Service Award premia Stefania Lepore di Casa Koplè.

Quanti sono gli stellati in Italia

In Italia sono 382 in tutto i ristoranti stellati, con la Lombardia in testa con 59 ristoranti, seguita dalla Campania con 48 insegne e la Toscana con 39. Roma la provincia più stellata d’Italia, il secondo posto se lo aggiudica Napoli e il terzo gradino del podio Bolzano.

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