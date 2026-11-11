Mangiano a scrocco e scappano in Porsche: i ladri dei ristoranti vengono riconosciuti e costretti a pagare il conto

Una coppia barese ha pranzato in un locale di Alezio, per poi fuggire sul Suv. Il titolare ha dato l'allarme ad altri ristoratori e i due sono stati rintracciati a Gallipoli nell'intento di scroccare una cena

Nessuna rapina o sequestro, ma cene a scrocco. Con un colto da saldare e un’auto usata per la fuga che è tutt’altro che un’utilitaria. Un uomo e una donna di Bari sono diventati i Bonnie & Clyde dei ristoranti, aggirandosi tra i locali del Salento per consumare pasti prelibati e fuggire a bordo della loro Porsche Cayenne. Ma nel tentativo di mettere a segno un’altra cena gratuita, i due sono stati fermati e costretti a pagare i conti.

Cos’è successo nel ristorante di Alezio

Il primo colpo della coppia è stato assestato all’ora di pranzo in un noto ristorante di Alezio. I due, arrivati a bordo del SUV di lusso, si sono presentati come persone eleganti e cordiali, parlando anche con i figli del titolare. Hanno scelto le portate, le hanno ordinate e consumate in tutta tranquillità. Poi il capo ha portato loro il conto, che ammontava a 180 euro. Così sono usciti dal locale senza esser visti e sono scappati a bordo del bolide. Il titolare del locale ha allertato gli altri ristoratori, diffondendo la voce di un uomo e una donna dall’accento barese che potrebbero mangiare a scrocco e fuggire a fine servizio.

Come i due sono stati riconosciuti

I due alla sera si sono fermati in un ristorante di Gallipoli, ma sono stati riconosciuti grazie all’allarme dato dal primo ristoratore: il titolare del secondo locale ha quindi avvertito il collega di Alezio, che ha raggiunto il ristorante per chiedere il pagamento del conto. Ne è nata così una discussione, placata dall’arrivo degli agenti della Polizia locale e poi dai Carabinieri. Solo all’arrivo dei militari, l’uomo e la donna hanno deciso di arrendersi, saldando il conto e chiudendo l’episodio senza avere conseguenze giudiziarie.