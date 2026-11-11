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Mangiano a scrocco e scappano in Porsche: i ladri dei ristoranti vengono riconosciuti e costretti a pagare il conto

11 Novembre 2026 - 22:12 Michela De Marchi Giusto
La coppia mangiava gratis nei locali del Salento
Una coppia barese ha pranzato in un locale di Alezio, per poi fuggire sul Suv. Il titolare ha dato l'allarme ad altri ristoratori e i due sono stati rintracciati a Gallipoli nell'intento di scroccare una cena
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Nessuna rapina o sequestro, ma cene a scrocco. Con un colto da saldare e un’auto usata per la fuga che è tutt’altro che un’utilitaria. Un uomo e una donna di Bari sono diventati i Bonnie & Clyde dei ristoranti, aggirandosi tra i locali del Salento per consumare pasti prelibati e fuggire a bordo della loro Porsche Cayenne. Ma nel tentativo di mettere a segno un’altra cena gratuita, i due sono stati fermati e costretti a pagare i conti.

Cos’è successo nel ristorante di Alezio

Il primo colpo della coppia è stato assestato all’ora di pranzo in un noto ristorante di Alezio. I due, arrivati a bordo del SUV di lusso, si sono presentati come persone eleganti e cordiali, parlando anche con i figli del titolare. Hanno scelto le portate, le hanno ordinate e consumate in tutta tranquillità. Poi il capo ha portato loro il conto, che ammontava a 180 euro. Così sono usciti dal locale senza esser visti e sono scappati a bordo del bolide. Il titolare del locale ha allertato gli altri ristoratori, diffondendo la voce di un uomo e una donna dall’accento barese che potrebbero mangiare a scrocco e fuggire a fine servizio.

Come i due sono stati riconosciuti

I due alla sera si sono fermati in un ristorante di Gallipoli, ma sono stati riconosciuti grazie all’allarme dato dal primo ristoratore: il titolare del secondo locale ha quindi avvertito il collega di Alezio, che ha raggiunto il ristorante per chiedere il pagamento del conto. Ne è nata così una discussione, placata dall’arrivo degli agenti della Polizia locale e poi dai Carabinieri. Solo all’arrivo dei militari, l’uomo e la donna hanno deciso di arrendersi, saldando il conto e chiudendo l’episodio senza avere conseguenze giudiziarie.

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