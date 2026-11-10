Niente più Kfc a Cortina: il rifugio Faloria frena l’apertura del fast food. Ma in alta quota arriva comunque il pollo fritto

All'annuncio dei due punti vendita sulle piste erano seguite polemiche e interventi dei ministri. La Faloria Spa ha assicurato che l’aspetto esterno dell’impianto resterà invariato

Sei prodotti a marchio Kfc arriveranno in alta quota. Non con il fast food, ma con la vendita al bar. È questo il ridimensionamento fissato dal rifugio Faloria, a Cortina d’Ampezzo, dopo giorni di polemiche sui due punti vendita annunciati sulle piste, con apertura dal 5 dicembre. Faloria Spa, la società degli impianti, ha escluso sia il ristorante sia qualsiasi modifica all’aspetto del rifugio, mentre alcuni ministri sono intervenuti sul caso per sottolineare che i luoghi del patrimonio italiano dovrebbero mantenere la loro unicità, con cibi non standardizzati. Resta quindi l’accordo, ma solo con la vendita di prodotti del fast-food accanto alla proposta tradizionale.

Qual era la proposta iniziale per il Rifugio Faloria

Il progetto iniziale era nato dall’accordo tra Kfc e Super G, realtà italiana attiva dal 2013 nell’intrattenimento da après-ski e gestore del rifugio, e prevedeva due punti vendita in quota. Con l’apertura fissata al 5 dicembre, il fast food sarebbero così apparso per la prima volta sulle piste italiane. L’operazione era indirizzata ai giovani e ai turisti perché ritenuti abituati a trovare gli stessi marchi in tutte le grandi destinazioni del mondo. Un pensiero contro cui si era scagliato innanzitutto Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, che ha chiesto una legge per proteggere le osterie, viste «come patrimonio dell’umanità italiana».

Perché l’idea è stata criticata dai ministri

Il caso è poi arrivato a Roma, dove il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida si è detto non contrario alle novità in sé, ma ha sostenuto che il fast food sia lontano da ciò che i turisti cercano in quota. Per questo Lollobrigida ha chiesto alle istituzioni, anche locali, norme a tutela del modello alimentare italiano, precisando che «nulla è più lontano dalla serenità delle vette che abbuffarsi velocemente di un prodotto standardizzato e omologante». Sul tema è intervenuto anche il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che ha parlato del rischio di rendere i luoghi iconici uguali a tutti gli altri, precisando di non essere contro l’impresa o i giovani.

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A far discutere è stato soprattutto il rendering che mostrava il Faloria con un look personalizzato. In primis l’ex sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, oggi consigliere comunale, aveva criticato la trasformazione del rifugio. Poi è intervenuta anche Faloria Spa, che gestisce impianti e comprensorio e che ha preso le distanze dall’idea. Il consiglio di amministrazione, riunito per l’occasione, ha spiegato che l’immagine del rendering non era stata concordata né approvata e che nessun intervento sull’edificio è mai stato autorizzato. Precisando che il Rifugio Faloria è «un luogo simbolico» che fa parte della storia e dell’identità del posto, secondo il direttore generale Renzo Minella «abbiamo il dovere di tutelarne l’architettura e il rapporto con il paesaggio: su questo non ci sono margini di ambiguità». Da qui la conclusione finale: l’aspetto esterno del rifugio resterà invariato.

Quali saranno le novità al Faloria

Sebbene da fuori non sarà possibile riconoscere il marchio Kfc, lo stesso non vale per i prodotti che si troveranno al suo interno. Infatti Super G ha confermato la presenza del fast food in forma ridotta. Nel bar-caffetteria del piano terra, i clienti potranno scegliere le classiche proposte del rifugio, ma anche «6 prodotti Kfc» e «solo nell’ambito dei prodotti da consumo veloce» spiega il ceo di Super G, Andrea Baccuini. Il problema del pollo fritto sembra essere stato risolto, ma Cristian Ferrari, presidente della Società alpinistica tridentina, ha invitato a guardare altrove: piscine e centri benessere a duemila metri, in strutture pensate per gli escursionisti, in un’estate in cui nei rifugi l’acqua scarseggiava. Ferrari si è quindi chiesto: «Siamo sicuri che sia questo il problema di cui dovremmo maggiormente preoccuparci?»