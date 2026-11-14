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La Sardegna paga chi si trasferisce sull’isola, fino a 30mila euro di bonus: ecco come funziona e quali sono i requisiti per ottenerlo

14 Novembre 2026 - 08:44 Costanza Saporito
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La giunta Todde ha pubblicato il bando: 56 milioni per il triennio 2026-2028. Due i requisiti: avere meno di 40 anni e un lavoro al momento della domanda. La residenza va mantenuta per almeno cinque annie chi lavora nella sanità ha la precedenza. Le domande vanno presentate entro il 29 novembre
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Le isole contro lo spopolamento. Dopo la Sicilia, che ha annunciato 30mila euro ai laureati con 110 e lode che scelgano di restare, è la volta della Sardegna. Da ieri, giovedì 12 novembre, è online il bando per accedere ai contributi messi a disposizione dalla giunta regionale guidata da Alessandra Todde: 20mila euro per chiunque abbia un lavoro e sia pronto a trasferire la propria residenza sull’isola, che salgono a 30mila qualora si scelga di stabilirsi in un Comune con meno di 5.000 abitanti. Per il progetto la Regione ha stanziato un fondo di 56 milioni di euro per il triennio 2026-2028. Il bando è rivolto anche a chi non è sardo di nascita e si estende a chi si è già trasferito in Sardegna a partire dal 1° gennaio 2026.

I requisiti per accedere ai contributi messi a disposizione dalla regione Sardegna

I requisiti sono due: avere meno di quarant’anni e avere già un lavoro al momento della presentazione della domanda, come lavoratore dipendente, autonomo o imprenditore. Per queste ultime due categorie è prevista anche la possibilità di avviare una nuova iniziativa economica o una nuova sede di attività nell’isola. Una volta ottenuto il contributo, bisognerà impegnarsi a trasferire la residenza entro 6 mesi e mantenerla per almeno 5 anni.

La priorità per chi lavora in ambito sanitario

La priorità viene data a chi esercita una professione sanitaria o sociosanitaria: se le domande dovessero eccedere le risorse, chi lavora in questi settori avrà la precedenza. L’obiettivo è favorire l’arrivo di professionalità utili al rafforzamento dell’assistenza sanitaria e dei servizi alla persona. Per presentare le domande c’è tempo fino al 29 novembre.

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Foto copertina: PEXELS/MANZONO STUDIOS

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