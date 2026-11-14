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Zelensky: «Gli Usa propongono l’adesione alla Nato in cambio della cessione del Donbass. Chiederò agli ucraini»

14 Novembre 2026 - 11:28 Anna Clarissa Mendi
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Il presidente ucraino ribadisce che Kiev non cede territori, ma apre al giudizio dei cittadini se ci saranno garanzie concrete: adesione all'Alleanza atlantica e all'Ue, e finanziamenti
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«Gli Stati Uniti mi hanno chiesto se l’Ucraina sarebbe disposta a ritirarsi dal Donbass in cambio dell’ingresso nella Nato». È quanto ha rivelato Volodymyr Zelensky, riferendo di una proposta avanzata da Washington durante i colloqui sulla fine della guerra. Il presidente ucraino ha ribadito che Kiev non intende cedere i propri territori, ma ha aperto alla possibilità di sottoporre un eventuale accordo al giudizio della popolazione, a condizione che siano previste garanzie di sicurezza concrete. Queste dovrebbero comprendere l’adesione alla Nato e all’Unione europea, il mantenimento di un esercito ucraino adeguatamente equipaggiato e finanziato e un piano di ricostruzione sostenuto da risorse certe.

L’accusa a Putin

«Abbiamo bisogno di dettagli, che al momento non sono disponibili, e tutto questo è oggetto di discussione», ha precisato Zelensky, secondo quanto riportato da France Presse e Ukrinform. Il presidente ha inoltre accusato Vladimir Putin di ostacolare la mediazione americana e allontanare la prospettiva di una fine del conflitto.

«La Russia punta tutto sull’inverno»

Zelensky ha anche avvertito che Mosca sta concentrando i propri sforzi sulla campagna militare invernale. «Il progetto del Cremlino di modificare l’architettura di sicurezza europea – ha detto il leader di Kiev – rappresenta un rischio per l’intero continente» e potrebbe provocare nuove guerre o un’escalation. «La vera sicurezza in Europa è rappresentata dall’Ue e dalla Nato. Punto. Non esiste altra sicurezza in Europa», ha concluso, indicando nelle due istituzioni le principali garanzie per la stabilità del Continente.

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Foto copertina: ANSA/HOMAS TRAASDAHL | Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento danese, il Folketing, l’11 novembre 2026

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