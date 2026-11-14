Zelensky: «Gli Usa propongono l’adesione alla Nato in cambio della cessione del Donbass. Chiederò agli ucraini»

Il presidente ucraino ribadisce che Kiev non cede territori, ma apre al giudizio dei cittadini se ci saranno garanzie concrete: adesione all'Alleanza atlantica e all'Ue, e finanziamenti

«Gli Stati Uniti mi hanno chiesto se l’Ucraina sarebbe disposta a ritirarsi dal Donbass in cambio dell’ingresso nella Nato». È quanto ha rivelato Volodymyr Zelensky, riferendo di una proposta avanzata da Washington durante i colloqui sulla fine della guerra. Il presidente ucraino ha ribadito che Kiev non intende cedere i propri territori, ma ha aperto alla possibilità di sottoporre un eventuale accordo al giudizio della popolazione, a condizione che siano previste garanzie di sicurezza concrete. Queste dovrebbero comprendere l’adesione alla Nato e all’Unione europea, il mantenimento di un esercito ucraino adeguatamente equipaggiato e finanziato e un piano di ricostruzione sostenuto da risorse certe.

L’accusa a Putin

«Abbiamo bisogno di dettagli, che al momento non sono disponibili, e tutto questo è oggetto di discussione», ha precisato Zelensky, secondo quanto riportato da France Presse e Ukrinform. Il presidente ha inoltre accusato Vladimir Putin di ostacolare la mediazione americana e allontanare la prospettiva di una fine del conflitto.

«La Russia punta tutto sull’inverno»

Zelensky ha anche avvertito che Mosca sta concentrando i propri sforzi sulla campagna militare invernale. «Il progetto del Cremlino di modificare l’architettura di sicurezza europea – ha detto il leader di Kiev – rappresenta un rischio per l’intero continente» e potrebbe provocare nuove guerre o un’escalation. «La vera sicurezza in Europa è rappresentata dall’Ue e dalla Nato. Punto. Non esiste altra sicurezza in Europa», ha concluso, indicando nelle due istituzioni le principali garanzie per la stabilità del Continente.

Foto copertina: ANSA/HOMAS TRAASDAHL | Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Parlamento danese, il Folketing, l’11 novembre 2026