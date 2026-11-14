Negoziati sull’Ucraina, l’Europa sceglie il «formato di Dublino»: c’è anche l’Italia al tavolo dei cinque

L'accordo esclude un rappresentante unico, ma prevede la partecipazione di Roma alla squadra negoziale con Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, insieme ai vertici Ue. Meloni: «Risultato importante»

L’Europa, in Irlanda, ha deciso. Ai colloqui per la fine della guerra in Ucraina parteciperà una delegazione composta da Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, insieme ai rappresentanti della Commissione e del Consiglio europeo. L’accordo esclude la nomina di un rappresentante unico, ma garantisce a Roma un posto al tavolo. Il gruppo, ribattezzato «formato di Dublino», prenderà parte ai prossimi colloqui con Stati Uniti e Ucraina e, eventualmente, con la Russia.

La partita diplomatica e il ruolo dell’Italia

L’intesa è arrivata dopo un lungo confronto tra i leader europei, anche grazie alla richiesta di Giorgia Meloni ad António Costa di discutere la rappresentanza dell’Unione ai negoziati. Secondo la premier, la moltiplicazione di incontri e iniziative non coordinate rischiava di «indebolire la credibilità europea». L’Italia, ma anche l’Ucraina, chiedeva da tempo un negoziatore unico, ma la soluzione non ha trovato il consenso necessario, soprattutto per l’opposizione di Francia e Germania. Già, perché Emmanuel Macron e Friedrich Merz mai e poi mai avrebbero fatto un passo di lato. Meglio per loro, a questo punto, avere l’Italia dentro.

È prevalso così un formato già sperimentato negli ultimi round negoziali, con l’aggiunta della Polonia, che rivendicava da tempo maggiore spazio in ragione della vicinanza al conflitto. «È un risultato importante, che va nella direzione tracciata», ha commentato la presidente del Consiglio, che sarà presente al vertice dei Volenterosi previsto a Berlino il 19 novembre.

ANSA/EPA/OLIVIER HOSLET | Meloni e von der Leyen a Dublino, 13 novembre 2026

I negoziati ad Abu Dhabi

Il formato di Dublino dovrebbe esordire ufficialmente nei prossimi incontri ad Abu Dhabi, con il coinvolgimento degli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner. Per le istituzioni europee parteciperanno il capo di gabinetto di von der Leyen, Björn Seibert, e la consigliera per la politica estera di Costa, Anna-Maria Boura. Per l’Italia sarà presente l’ambasciatore Fabrizio Saggio. Tra i primi nodi da affrontare c’è la definizione dell’agenda negoziale. L’Italia chiede di discutere sia il cessate il fuoco sia la futura architettura della sicurezza europea, due questioni che potrebbero procedere parallelamente. Resta poi il problema del coordinamento.

A differenza di Stati Uniti, Russia e Ucraina, che si affidano a pochi inviati, l’Europa avrà una delegazione più numerosa, con il rischio di maggiori difficoltà nel trovare una sintesi comune. A complicare il quadro c’è anche la posizione di Vladimir Putin, finora contrario alla presenza europea nei negoziati ufficiali. Il presidente russo ha finora privilegiato il dialogo diretto con Donald Trump. A questo si aggiungono i rapporti spesso difficili tra Washington e le capitali europee. Un ulteriore – possibile – motivo di attrito.

Foto copertina: UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI | La premier Giorgia Meloni durante la seconda giornata di incontri dei leader europei a Dublino, 13 Novembre 2026