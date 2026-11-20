L'intesa tra azienda e Cdr prevede aumenti salariali da gennaio 2027, un premio di risultato da 1.200 euro netti e fino a 1.300 euro di welfare. I sindacati: «Archiviati decenni di sacrifici e tagli»

Accordo raggiunto tra l’azienda e il Coordinamento dei Comitati di redazione del gruppo QnMedia, che comprende Qn, Quotidiano.net, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Il nuovo contratto integrativo aziendale firmato prevede aumenti salariali, premi di risultato, welfare e buoni pasto. L’intesa entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 e prevede anche ulteriori incrementi a partire dal 2028. Per i Cdr dei giornali di Del Vecchio si tratta di un risultato che consente di archiviare «decenni di sacrifici e di tagli alle retribuzioni» sotto la precedente gestione Riffeser.

Gli aumenti in busta paga dal 2027

Per i giornalisti assunti con l’articolo 1 del contratto nazionale è prevista un’integrazione salariale di 250 euro lordi al mese per 12 mensilità, sotto forma di elemento distinto della retribuzione (Edr). La cifra salirà a 300 euro lordi mensili dal 1° gennaio 2028, per un incremento annuo complessivo che passerà da 3.000 a 3.600 euro lordi.

L’importo si aggiungerà all’Edr già riconosciuto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico. Una parte della redazione, esclusa da questo meccanismo, riceverà invece un Edr di 85 euro lordi mensili, oltre al ripristino in busta paga di precedenti accordi integrativi per importi compresi tra 1.500 e oltre 4.000 euro lordi annui, a seconda dell’anzianità.

Per i giornalisti inquadrati con gli articoli 2 e 12 è stato invece concordato un aumento del superminimo mensile compreso tra il 5% e il 25%, in base alle fasce di reddito.

Il premio da 1.200 euro netti e i buoni pasto

L’accordo introduce anche un premio di risultato di 1.200 euro netti, che sarà erogato nella busta paga di marzo a tutti i giornalisti inquadrati con gli articoli 1, 2, 12 e 36. A questo importo si aggiungeranno 1.000 euro in welfare per gli articoli 1 e 36 e 1.300 euro per gli articoli 2 e 12.

Cambiano anche i buoni pasto: il loro valore giornaliero sarà di 10 euro per i giornalisti con contratto articolo 1, 35 e 36. Per gli articoli 2 e 12 sono invece previsti dieci buoni pasto al mese, sempre del valore unitario di 10 euro.

Secondo i calcoli del Coordinamento dei Cdr, un redattore ordinario potrà quindi contare ogni anno su 3.000 euro lordi di aumento salariale, 1.200 euro netti di premio di risultato e 1.000 euro di welfare. Dal 2028 l’incremento salariale annuo salirà a 3.600 euro lordi.

Le stabilizzazioni dei precari e il nodo dei prepensionamenti

L’intesa affronta anche il tema del precariato. Secondo quanto comunicato dai rappresentanti sindacali, da gennaio 2027 partirà la stabilizzazione di una cinquantina di precari, a fronte di circa 260 giornalisti attualmente inquadrati con l’articolo 1. Resta invece aperta la questione del piano di prepensionamento, che riguarda 28 giornalisti ed è attualmente congelato al ministero del Lavoro in attesa dei finanziamenti governativi. Il piano prevede un’assunzione per ogni uscita.

I Cdr hanno inoltre avviato un confronto con l’azienda sulle retribuzioni dei collaboratori, considerate ancora troppo basse, e segnalano la necessità di intervenire anche sulle condizioni economiche dei neoassunti.

I Cdr: «Archiviati decenni di sacrifici»

Il Coordinamento ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando che l’azienda ha risposto in buona parte alle richieste avanzate dai rappresentanti dei giornalisti, che avevano sollecitato un intervento del nuovo editore Leonardo Maria Del Vecchio a sostegno delle retribuzioni. «I Cdr sono soddisfatti dell’intesa perché finalmente archivia decenni di sacrifici e di tagli alle retribuzioni ad opera della precedente gestione Riffeser», si legge nella nota sindacale.

In foto: il direttore editoriale Mario Orfeo, la direttrice responsabile Agnese Pini e l’editore Leonardo Maria Del Vecchio – Foto Ansa