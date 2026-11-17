Il venditore aveva acquistato privatamente l'auto di un cliente, facendo concorrenza sleale alla concessionaria per cui lavorava. L'azienda gli aveva teso una trappola con un investigatore sotto copertura: per il giudice è un abuso, ma il licenziamento resta legittimo

Un investigatore privato mandato in concessionaria fingendosi un cliente, con il compito di mettere alla prova un dipendente sospettato di fare affari per conto proprio. Una strategia che il giudice ha definito una «provocazione» inammissibile, senza però annullare il licenziamento. È una vicenda dai risvolti piuttosto singolari quella affrontata dal Tribunale del lavoro di Ravenna, che con una sentenza ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa.

L’acquisto dell’auto all’insaputa della concessionaria

La storia nasce all’interno di una concessionaria automobilistica: il dipendente, che in passato aveva ricoperto il ruolo di responsabile delle vendite di un marchio, era stato poi assegnato al reparto delle auto usate. Nell’aprile 2024 è stato però licenziato a causa di un episodio avvenuto proprio durante la sua attività di venditore: un cliente si era presentato in concessionaria con l’intenzione di vendere la propria auto usata e acquistarne un’altra. Il dipendente, anziché far concludere l’operazione alla società, aveva acquistato personalmente la macchina. Secondo il Tribunale, il comportamento aveva sottratto al datore di lavoro un’opportunità commerciale.

Il giudice Dario Bernardi ha ritenuto che anche il solo acquisto personale dell’auto, finalizzato a una successiva rivendita vantaggiosa, fosse sufficiente a configurare una violazione degli obblighi del lavoratore e a giustificarne il licenziamento.

Il finto cliente mandato dall’agenzia investigativa

La vicenda, però, non si è fermata all’acquisto di quell’auto. La concessionaria ha deciso di rivolgersi a un’agenzia investigativa per verificare il comportamento del dipendente, e così un investigatore si è presentato sul posto di lavoro fingendosi un normale cliente interessato all’acquisto di una macchina. Il venditore gli ha illustrato i modelli disponibili, mostrando le possibilità offerte dalla concessionaria.

A quel punto, però, il finto cliente ha cominciato a chiedere qualcosa di particolare: un’automobile con una colorazione insolita, che non figurava tra quelle proposte ma che l’investigatore sapeva essere una caratteristica dell’auto comprata privatamente dal dipendente. L’obiettivo era indurre il lavoratore a proporre un affare personale anziché una vendita della concessionaria.

Per il giudice la «provocazione non è ammissibile nell’ordinamento lavoristico»

Su questo passaggio il Tribunale ha censurato il comportamento dell’azienda: nella sentenza, il giudice parla di una vera e propria «provocazione» all’illecito, che «non risulta ammissibile nell’ordinamento lavoristico attuale».

Il ricorso all’investigatore, secondo il giudice, ha oltrepassato i confini tra il controllo legittimo a tutela del patrimonio aziendale e quello sull’attività del dipendente. L’intervento di un agente provocatore viene definito nella sentenza «semplicemente un abuso».

Perché il licenziamento è stato confermato

Questo, però, non ha modificato l’esito della causa sul licenziamento: per il Tribunale, infatti, l’acquisto personale dell’auto dal cliente costituiva già di per sé una giusta causa, senza necessità di considerare quanto accaduto durante l’operazione investigativa.