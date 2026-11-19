La vicenda riguarda un dipendente dell’aeroporto di Brindisi. Per i giudici la "giusta causa" deriva dal fatto che chi entra quotidianamente in contatto con beni dei passeggeri deve garantire un elevato grado di affidabilità

Un addetto alla movimentazione dei bagagli dell’aeroporto di Brindisi è stato sorpreso mentre apriva le valigie dei passeggeri e si metteva in tasca cinque pacchetti di sigarette. Per questo motivo è stato licenziato per giusta causa. Eppure, il procedimento penale nei suoi confronti si è concluso senza una condanna: per un’accusa di furto è stata dichiarata l’improcedibilità, mentre per un’altra è arrivata l’assoluzione. Una circostanza che però non è bastata al lavoratore per ottenere il reintegro. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29441/2026, pubblicata il 17 novembre, ha confermato la legittimità del licenziamento, chiarendo che l’esito del procedimento penale non vincola necessariamente il giudice del lavoro.

I cinque pacchetti di sigarette e la versione del lavoratore

Era il 2 febbraio 2018 quando il dipendente della società aeroportuale, incaricato della movimentazione dei bagagli, era stato sorpreso mentre apriva un trolley e prelevava alcuni oggetti, mettendoseli in tasca. Si trattava di cinque pacchetti di sigarette. Gli agenti della polizia di frontiera dell’aeroporto lo stavano tenendo d’occhio da qualche tempo, dopo aver ricevuto diverse denunce di furti nell’area aeroportuale. Lo avevano osservato tramite le telecamere di sorveglianza, e poi organizzato un’osservazione diretta, durante la quale avevano sorpreso il dipendente mentre frugava in una valigia.

Il lavoratore aveva ammesso di aver preso le sigarette e di averle messe in tasca, ma aveva fornito una versione diversa dell’accaduto: secondo il suo racconto, il bagaglio era già aperto e i pacchetti sporgevano dalla valigia, mentre uno era caduto sul carrello.

L’azienda aveva comunque deciso di licenziarlo per giusta causa, ritenendo che il comportamento avesse compromesso irrimediabilmente il rapporto di fiducia necessario per lo svolgimento delle sue mansioni.

Perché non è stato condannato per furto

La vicenda aveva avuto un risvolto penale, con due distinti capi d’imputazione. Ma il procedimento si è concluso senza una condanna: per l’accusa di furto aggravato relativa all’episodio del 2 febbraio 2018, la Corte d’appello di Lecce aveva dichiarato il non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità. In pratica, mancava un presupposto giuridico necessario per procedere nei confronti dell’imputato per quel reato.

Diverso l’esito dell’altra imputazione, relativa a un tentativo di furto. In questo caso il dipendente è stato assolto con la formula «perché il fatto non costituisce reato», per la mancanza dell’elemento psicologico del dolo. In sostanza, non è stato accertato l’elemento intenzionale necessario a configurare il reato di tentato furto.

Perché l’assoluzione non ha impedito il licenziamento

Nonostante la mancata condanna penale, il licenziamento è stato confermato: il comportamento del dipendente ha costituito, secondo i giudici, una grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, incompatibile con la prosecuzione del rapporto.

A pesare nella decisione è stata soprattutto la natura delle mansioni affidate al lavoratore: chi movimenta i bagagli entra quotidianamente in contatto con beni appartenenti ai passeggeri, spesso lontano dagli occhi dei proprietari, e deve quindi garantire un elevato grado di affidabilità. Per i giudici, anche la semplice apertura e manipolazione non autorizzata delle valigie poteva compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.