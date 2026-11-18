Con il calo degli acquisti delle banche centrali, osserva la Banca Centrale europea, i titoli di Stato sono sempre più in mano a fondi sensibili alle notizie, aumentando così la volatilità degli spread

L’intelligenza artificiale sostiene la crescita e la produttività, ma alimenta anche il rischio di brusche correzioni sui mercati e nuove vulnerabilità sistemiche. È il monito lanciato dalla Banca centrale europea nel suo ultimo Rapporto sulla stabilità finanziaria, che fotografa un’area dell’euro ancora resiliente, ma esposta a un mix complesso di fattori di instabilità.

«I rischi per la stabilità finanziaria restano elevati alla luce della persistente incertezza geoeconomica e della crescente esposizione all’IA», sottolinea il vicepresidente della Bce, Boris Vujcic. Se da un lato gli istituti di credito tradizionali appaiono «ben posizionati per assorbire gli shock», le maggiori criticità si concentrano negli intermediari finanziari non bancari, dove le salvaguardie sono meno sviluppate e servono regole mirate su leva finanziaria e liquidità.

L’effetto doppio dell’Intelligenza Artificiale

Secondo Francoforte, l’ottimismo legato all’IA sta parzialmente compensando l’impatto negativo dello shock energetico, spingendo la produttività in settori chiave come tecnologia e finanza. Tuttavia, questo boom nasconde insidie rilevanti. Le valutazioni azionarie del comparto tech si basano su aspettative di crescita degli utili estremamente ambiziose, esponendo i listini a possibili crolli improvvisi. Inoltre, gli ingenti investimenti per le infrastrutture IA superano ormai la capacità di autofinanziamento delle aziende, spingendo le emissioni di debito societario (anche in euro) e creando il pericolo di perdite simultanee su azioni e obbligazioni. Sul piano operativo, osserva la Bce, la diffusione dell’IA aumenta i rischi sistemici rendendo più semplici gli attacchi informatici e concentrando la dipendenza dei mercati su pochissimi fornitori terzi.

Debito pubblico e fronte geopolitico

Sul piano macroeconomico, l’economia dell’Eurozona ha finora retto all’urto di shock energetici, frizioni commerciali ed eventi climatici estremi. Ma la Bce avverte che un prolungamento delle crisi negli approvvigionamenti energetici, sommato alle tensioni sul commercio globale, potrebbe mettere a dura prova questa tenuta. A complicare il quadro contribuiscono le fragilità dei conti pubblici. L’aumento del rapporto debito/Pil nelle economie avanzate e rendimenti dei titoli di Stato ai massimi da decenni stanno mettendo sotto pressione la fiducia degli investitori. Con il progressivo ritiro degli acquisti da parte delle banche centrali, il debito sovrano europeo è sempre più in mano a investitori esteri e fondi molto reattivi alle notizie: una dinamica che amplifica la volatilità degli spread, come dimostrato dalle recenti tensioni legate all’incertezza politica in Francia.