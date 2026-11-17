Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, il lavoro agile è ormai consolidato nelle grandi imprese, mentre perde terreno nelle PMI. La flessibilità resta però un fattore decisivo per attrarre e trattenere i lavoratori

Dopo aver raggiunto il suo apice durante la pandemia, lo smart working sembra aver assunto un ruolo strutturale nelle strategie organizzative di molte imprese, anche se la sua diffusione presenta andamenti differenti. È quanto emerge dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, secondo cui il lavoro agile rimane una realtà consolidata nelle grandi imprese, mentre perde terreno in quelle più piccole. Uno studio che mette in luce due approcci organizzativi molto diversi, tra aziende che stanno rivedendo i propri modelli e altre che hanno puntato sulla flessibilità o che avevano iniziato ben prima dell’emergenza sanitaria.

Lo smart working nelle grandi imprese e nelle PMI

Le differenze nella diffusione dello smart working emergono soprattutto dal confronto tra grandi imprese e realtà di dimensioni più contenute. Nelle organizzazioni con oltre 250 addetti, le iniziative di lavoro a distanza sono intorno al 94%, a conferma di come il lavoro agile sia ormai entrato nelle modalità ordinarie di gestione delle attività. La stabilità del dato non significa, però, che i modelli adottati siano rimasti invariati. Come evidenzia Fiorella Crespi, direttrice dell’Osservatorio, «Molte organizzazioni stanno rivedendo e adattando il proprio modello già esistente, muovendosi verso una maggiore flessibilità in termini di persone coinvolte e tipologie di modelli, mentre altre stanno invece riducendo tale flessibilità».

Una tendenza diversa e quasi opposta si può vedere nelle piccole e medie imprese, dove emerge una contrazione delle iniziative, riconducibile soprattutto alle realtà con un organico compreso tra 10 e 50 addetti. In questi contesti, il lavoro agile è stato spesso introdotto in maniera informale, limitandosi alla possibilità di lavorare da remoto senza intervenire sulla responsabilizzazione delle persone o sulla revisione dei processi organizzativi. Un approccio che, come evidenzia la ricerca, in assenza di un cambiamento strutturale, rende più semplice il ritorno alle modalità di lavoro precedenti.

Come rendere lo smart working efficace

Le differenze emerse dalla ricerca mostrano anche come la possibilità di lavorare da remoto non sia sufficiente, da sola, a garantire l’efficacia dello smart working. Perché il modello possa consolidarsi, è necessario creare condizioni organizzative favorevoli, fondate sulla fiducia, sulla responsabilizzazione delle persone e sulla capacità dei manager di coordinare attività che non vengono necessariamente svolte nello stesso luogo o negli stessi momenti. Un esempio arriva da Thron, azienda specializzata nello sviluppo di software in cloud, che ha introdotto lo smart working nel 2018 per migliorare l’efficienza interna e attrarre talenti. Come spiega il CEO Davide Chiarotto, l’esigenza era superare alcune rigidità nei flussi di lavoro, favorendo una maggiore autonomia dei team attraverso il passaggio da regole rigide a linee guida condivise.

In più non tutti i lavori possono essere organizzati secondo le stesse modalità e la flessibilità deve adattarsi anche alle caratteristiche dei singoli contesti produttivi. In questa prospettiva, il passaggio da regole rigide a linee guida condivise può favorire modelli più maturi, nei quali la responsabilità dei manager assume un ruolo centrale. È l’approccio adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha definito regole comuni per i propri dipartimenti, lasciando ai dirigenti locali la gestione operativa. Il modello è affiancato dallo sviluppo del coworking, che coinvolge quasi 700 dipendenti in 134 sedi periferiche.

Lo smart working come asset strategico

Oltre agli aspetti organizzativi, lo smart working rappresenta una leva strategica per attrarre e trattenere talenti. Secondo i dati raccolti in collaborazione con Ipsos Doxa, per il 42% dei lavoratori la flessibilità può influenzare o determinare la scelta di cambiare impiego, una percentuale che sale al 78% tra chi ha già sperimentato questa modalità. Rinunciarvi può quindi ridurre l’attrattività delle imprese, con possibili ripercussioni anche sulla motivazione e sul coinvolgimento dei dipendenti. Un esempio arriva da Credem, che ha avviato una prima sperimentazione nel 2015, coinvolgendo circa cento persone. Come racconta Antonella Indelicato, HR Director del gruppo, i risultati hanno mostrato che «le persone non solo lavoravano meglio e di più, ma maturavano un ingaggio superiore e un profondo senso di appartenenza». Ai benefici organizzativi si aggiungono quelli legati alla sostenibilità economica e territoriale. Lavorare da remoto due giorni alla settimana, ad esempio, consente di ridurre i costi e i tempi degli spostamenti quotidiani, con possibili ricadute positive anche sulla mobilità e sui territori.