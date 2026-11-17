Le previsioni macroeconomiche di autunno della Commissione europea. Per Bruxelles il deficit italiano sarà al 2,9% nel 2026. La Commissione stima una crescita dell’1,5% nel 2028

L’Italia potrebbe uscire dalla procedura europea per disavanzo eccessivo già nella prossima primavera. La possibilità è stata prospettata dal commissario Ue all’Economia, Valdis Dombrovskis. «Se i dati definitivi del 2026 confermeranno un deficit inferiore al 3% del Pil, Bruxelles esaminerà le previsioni per il 2027 e il 2028 per verificare se il superamento del 3% sia interamente spiegato dall’utilizzo della flessibilità fiscale prevista dalle clausole nazionali di salvaguardia per la difesa e la resilienza energetica richieste dall’Italia», ha dichiarato Dombrovskis. Il disavanzo dell’Italia nel 2026 è previsto al 2,9%, per salire al 3,5% nel 2027 e scendere al 3,2% nel 2028 spinto dalle spese aggiuntive per la difesa e per le misure di sicurezza energetica. L’Italia ha però attivato la clausola di salvaguardia nazionale, dunque non scatterà una nuova procedura.

La crescita europea

Il quadro economico europeo appare migliore delle attese, anche se la crescita resta moderata. Nel 2026 e nel 2027 la Commissione europea prevede un aumento del Pil dell’Ue dell’1,4%, seguito da un +1,5% nel 2028. Per l’area euro le stime sono più contenute: +1,2% nei primi due anni e +1,3% nel 2028. L’Italia, con una crescita prevista dello 0,7-0,8% nel biennio 2027-2028, rimane al di sotto della media europea, ma non occupa l’ultima posizione: la Francia dovrebbe fermarsi allo 0,4% nel 2026. A sostenere la ripresa dell’Unione sono soprattutto la tenuta dei consumi e il recupero delle esportazioni di beni, favorito dalla domanda internazionale di componenti per l’intelligenza artificiale e infrastrutture per l’elettrificazione.

L’inflazione torna a preoccupare

L’Ue stima un’inflazione del 3,3% nel 2026 e del 3,2% nel 2027. Nell’area euro il dato ha raggiunto il 4% a ottobre, con un possibile picco oltre questa soglia tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Solo nel 2028 è attesa una discesa al 2,3%. Il rincaro del costo della vita continua a pesare sul potere d’acquisto delle famiglie. Tiene invece il mercato del lavoro, con una disoccupazione poco sopra il 6%, vicina ai minimi storici, e retribuzioni in moderata crescita reale.

Foto copertina: ANSA/OLIVIER MATTHYS | Il commissario europeo per l’Economia e la Produttività, l’Attuazione e la Semplificazione, Valdis Dombrovskis, 9 novembre 2026