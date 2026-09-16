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Ue, Dombrovskis a Bloomberg: «L’Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo»

16 Settembre 2026 - 16:47 Alba Romano
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Il commissario all'Economia: «Se i dati Istat della prossima settimana confermano il deficit sotto il 3%, è possibile». La data cerchiata in rosso nell’agenda del Governo è il 22 settembre, quando l’Istat renderà noti i dati aggiornati sui conti pubblici
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L’Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo nel 2026. Lo afferma il commissario all’economia Valdis Dombrovskis a Bloomberg. Se la prossima settimana, dalle rilevazioni Istat, il deficit sarà sotto il 3% «è senz’altro una possibilità», ha affermato Dombrovskis.

Il 22 settembre la decisione Istat

La data cerchiata in rosso nell’agenda del Governo è il 22 settembre, quando l’Istat renderà noti i dati aggiornati sui conti pubblici, compreso il rapporto deficit/PIL relativo al 2025, che ad aprile era stato stimato al 3,1%.

Foto copertina: X/Valdis Dombrovskis | Il commissario Ue all’Economia Valdis Dombrovskis con la Premier, Giorgia Meloni, durante il loro incontro nel 2025

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