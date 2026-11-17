Dopo il rigetto della Cassazione il 29 ottobre, Giacomo Canale si rivolge alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu). Secondo l'avvocato non gli è stato riconosciuto il «pieno diritto di difesa»

Dopo che la Cassazione aveva respinto il ricorso di Giacomo Canale, l’ex chef di Pier Silvio Berlusconi che aveva chiesto oltre 680mila euro tra straordinari, mancati riposi e presunti danni psicofisici, lo chef ha annunciato il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo, la CEDU, di Strasburgo. L’avvocato difensore sostiene che nel corso dei vari gradi della causa di lavoro intentata nel 2020 non sia stato garantito a Canale il «pieno diritto di difesa». «In tutti i gradi di giudizio la richiesta della difesa di ascoltare i testimoni chiave è rimasta inascoltata, nonostante le continue istanze», sostiene l’avvocato Lalli.

Le ragioni della Cassazione

La Suprema Corte, con un’ordinanza pubblicata il 29 ottobre, ha respinto tutti e cinque i motivi del ricorso confermando la sentenza della Corte d’Appello di Genova che aveva già rigettato le richieste economiche di Canale. Lo chef di Viareggio, infatti, sosteneva di aver maturato quella somma negli 11 anni di servizio sugli yacht della famiglia Berlusconi e nel castello di Paraggi dove l’imprenditore vive con la compagna Silvia Toffanin e i figli.

Tra gli elementi alla base della decisione della Cassazione c’erano anche le dichiarazioni dello stesso Canale da cui era emerso che, per gran parte del rapporto di lavoro, avrebbe prestato servizio soltanto quattro giorni alla settimana, dal giovedì alla domenica, mentre nei restanti giorni era presente un’altra cuoca. Un’organizzazione del lavoro ritenuta compatibile con il regolare godimento dei riposi. I giudici avevano anche rilevato che la retribuzione comprendeva già un’indennità forfettaria per straordinari e mancati riposi.

Qual è la posizione dello chef

Tuttavia, secondo lo chef nella pratica le cose andavano diversamente: durante le crociere estive avrebbe prestato servizio continuativo a bordo, accumulando riposi mai goduti e in villa, in alcuni periodi dell’anno, avrebbe lavorato fino a 20 giorni consecutivi. La difesa segnala anche che Canale era titolare di un contratto della gente di mare, mentre l’indennità richiamata dalla Cassazione deriva da quel contratto e viene riferita ai servizi svolti a terra, nel Castello di Paraggi.

La difesa quindi si chiede come sia possibile equiparare mansioni e trattamenti economici di un marittimo a quelli del normale personale di terra, e quale rapporto abbia un’indennità prevista da un accordo della gente di mare con le prestazioni svolte in villa.