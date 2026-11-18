La scena sul lungomare è stata ripresa tra le risate dei presenti. Il filmato arriva fino al Comune, che chiede spiegazioni all'impresa. Poi il provvedimento disciplinare

Una ragazza in jeans e giubbotto di pelle sale su un escavatore. Accanto a lei c’è un operaio che la aiuta a prendere posto ai comandi. Qualcuno riprende la scena con il telefono, mentre la giovane aziona il martello demolitore e comincia a rompere l’asfalto. I presenti ridono. Succede a Bari, in un cantiere per la realizzazione del Brt, il sistema di trasporto rapido su autobus. Il video finisce su TikTok e in pochi giorni fa il giro dei social. Per l’operaio, un quarantenne, la vicenda si conclude con un licenziamento.

Il video della ragazza sull’escavatore

È venerdì 13 novembre quando, sul lungomare barese, nei pressi del Molo San Nicola, la ragazza sale sul mini-escavatore con l’aiuto dell’operaio. Entusiasta, si mette a manovrare il mezzo, senza indossare il casco o altri dispositivi di protezione. Il tutto viene ripreso con uno smartphone e pubblicato su TikTok con la scritta «Pov: i lavori per la BRT a Bari». Le immagini cominciano a circolare anche nelle chat e sui gruppi Facebook cittadini, dove alle risate dei presenti si sostituiscono le critiche. «Quello non è un giocattolo», scrive un utente. A preoccupare è soprattutto la sicurezza: il mezzo è in funzione in un cantiere stradale, a pochi metri da un attraversamento pedonale e dal traffico cittadino. Il video viene successivamente rimosso dalla piattaforma.

L’intervento del Comune e il licenziamento dell’operaio

Le immagini arrivano anche all’amministrazione comunale, che contatta l’impresa incaricata dei lavori, la Cobar Spa, per chiedere chiarimenti. Dopo le verifiche interne, l’azienda decide di licenziare l’operaio che aveva consentito alla ragazza di utilizzare l’escavatore. Una bravata durata pochi secondi, ripresa per i social, è così costata il posto di lavoro al quarantenne.