Il superpoliziotto è sospettato di aver partecipato al depistaggio sull'indagine per via D'Amelio. Fiammetta, la figlia di Paolo Borsellino: «Sono persone moralmente deplorevoli». La frase del padre sull'amico che lo ha tradito e i sospetti: «Forse è l'investigatore che affidava le inchieste a incompetenti e massoni»

«Queste persone sono moralmente deplorevoli. Non ho bisogno che me lo dica un giudice. Loro avevano la possibilità, occhi, facoltà e competenze per frenare tutto questo, per bloccare il depistaggio più grossolano della storia d’Italia. E non lo hanno fatto». Nelle parole di Fiammetta Borsellino oggi c’è tutta la rabbia per il depistaggio che ha portato al fumo intorno alla strage di via d’Amelio che ha ucciso suo padre Paolo. E al Corriere della Sera la figlia del giudice che con Giovanni Falcone ha sfidato la mafia fa nomi e cognomi: «Oltre Gianni De Gennaro, di tutti gli alti vertici del tempo. Di apparati investigativi e giudiziari che piazzavano nei posti chiave personaggi incompetenti che non avevano mai sentito parlare di mafia».

Il giudice e il superpoliziotto

E Fiammetta ricorda anche la frase del padre alla madre in quei giorni dopo Capaci: «Un amico mi ha tradito»: «Potrebbe trattarsi del collega della porta accanto, del grande investigatore, di chi affidava le indagini di mafia a incompetenti e massoni». L’ex capo della polizia Gianni De Gennaro insieme all’ex pentito Salvatore Contorno e a tre suoi collaboratori sono indagati con l’accusa di depistaggio. E le aggravanti più infamanti: avrebbero commesso i presunti reati «al fine di agevolare l’organizzazione mafiosa Cosa nostra, di cui Contorno aveva fatto parte, impedendo l’identificazione di soggetti esterni alla stessa ma in convergenza di interessi e concorrenti nella strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992».

L’agenda rossa

Non solo: un’altra aggravante contestata è di voler «occultare le responsabilità di altri soggetti nella sottrazione dell’agenda rossa» su cui il magistrato ucciso annotava appunti e riflessioni, avvenuta dopo l’attentato. Due ipotesi di accusa che potrebbero riscrivere la storia giudiziaria italiana. Perché vanno a colpire il superpoliziotto che è sempre stato al fianco di Falcone e Borsellino. E che dovrà spiegare perché intercettazioni e pedinamenti dei Ros in tre anni forniscono elementi di prova intorno alla sua intenzione di indurre al silenzio Contorno in vista della convocazione del Pm sui fatti dal 1989 in poi. E poi la distruzione dei documenti considerati utili alle indagini.

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La gestione di Totuccio Contorno

Mentre le perquisizioni a casa della moglie e della figlia dell’ex questore di Palermo Arnaldo La Barbera (capo della Squadra mobile ai tempi dell’arresto di Contorno in Sicilia a maggio 1989 e poi delle stragi del ’92) svelarono nel 2023 che la procura era sulle tracce dell’agenda. E De Gennaro dal primo aprile 2025 (ovvero da quando sa di essere intercettato) avvia contatti per fermare Contorno, che infatti il 15 maggio 2025 davanti ai magistrati si avvale della facoltà di non rispondere. Fino al depistaggio di La Barbera con la costruzione del falso pentito Scarantino.

Le carte distrutte

De Gennaro ha anche tentato di far distruggere carte compromettenti. Nel decreto di perquisizione si racconta come una parte dei documenti sia stata affidata a una sua collaboratrice il cui marito subisce un furto anche di una borsa di De Gennaro. Che poi viene incredibilmente recuperata dagli investigatori nelle campagne, con tutti gli appunti del superpoliziotto ancora dentro. Nato a Reggio Calabria, 78 anni, sposato e padre di due figli, Giovanni De Gennaro è da sempre soprannominato Lo Squalo. Negli anni 70 entra dentro l’ambasciata belga dove uno squilibrato tiene in ostaggio trenta persone e le libera al termine di un conflitto a fuoco in cui il sequestratore rimane ucciso. Poi conosce Giovanni Falcone durante un’indagine sulla droga.

Lo Squalo, Buscetta e Contorno

Nel 1984 accompagna in Italia Tommaso Buscetta estradato dal Brasile: don Masino sul volo di ritorno accetta di collaborare. Poi tocca a Salvatore Contorno. Che però a differenza di Buscetta prima di diventare pentito passa un lungo periodo in una zona grigia, in cui collabora con gli inquirenti in maniera coperta. Lo Squalo intanto diventa direttore della Direzione investigativa antimafia e poi capo della polizia con il governo di Giuliano Amato.

Resiste al G8 di Genova (indagato e assolto in primo grado per aver istigato alla falsa testimonianza l’ex questore del capoluogo Francesco Colucci, è condannato in appello ma assolto dalla Cassazione «perché il fatto non sussiste»). Poi diventa capo di gabinetto proprio di Amato ministro dell’Interno, direttore del Dis, presidente di Leonardo e poi della Banca Popolare di Bari. Fino al lavoro a Eurolink, la società controllata da Webuild, general contractor per la progettazione e la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il Centro Studi Americani

Sempre nel decreto di perquisizione si racconta che De Gennaro ha un ufficio nel Centro Studi Americani, che secondo alcuni sarebbe collegato alla Cia. Lì i carabinieri su ordine della procura di Caltanissetta piazzano una microspia. Perché lui convoca i suoi collaboratori in loco visto che ritiene sicuro di non poter essere intercettato. L’uomo capace di tacere quando vorrebbe parlare e parlare quando vorrebbe tacere finisce impiccato alle sue stesse parole. Tra i reati contestati a lui, a Donatella Peruzzi e a Massimo Carnicelli, anche la distruzione e l’occultamento di documenti cartacei e informatici (hard disk e pc) ritenuti compromettenti per De Gennaro.

Donatella Peruzzi e il marito Massimo Carnicelli

Donatella Peruzzi, secondo la procura, avrebbe spostato e in parte distrutto materiale già occultato per conto dell’ex capo della polizia subito dopo le perquisizioni disposte dalla Procura nei confronti dei familiari di Arnaldo La Barbera. Parte di questa documentazione spostata dalla Peruzzi sarebbe poi stata oggetto di un furto e solo in minima parte recuperata fortuitamente dalla polizia giudiziaria. Allo stesso De Gennaro viene contestato anche di aver distrutto, bruciandola, documentazione cartacea relativa al fallito attentato dell’Addaura, all’ex collaboratore Salvatore Contorno nonché ad altre vicende processuali. L’indagine è coordinata dal procuratore Salvatore De Luca, dall’aggiunto Pasquale Pacifico e dai sostituti procuratori Nadia Caruso, Davide Spina e Claudia Pasciuti.

Fiammetta

Infine c’è l’atto di accusa di Fiammetta Borsellino. Che parla anche di Nicola Mancino: «Il ministro che disse di non avere incontrato mio padre nel giorno del suo insediamento, il 1° luglio del ‘92. Lo stesso giorno in cui mio padre interrogava il pentito Gaspare Mutolo». E ancora: «Uccidono mio padre e, dopo le due stragi di Capaci e via D’Amelio, chi indaga? Giudici di primo pelo, spaesati come Nino Di Matteo. O Annamaria Palma, Petralia, dilettanti. Per non parlare del capo, Tinebra. E gli altri? Anche i grandi poliziotti che fanno? Consapevoli, si voltano dall’altra parte. Ma avevano tutti il santino da ricordare negli anniversari, Paolo, l’amico Paolo, che è servito da vivo e da morto».

Scarpinato

La figlia di Borsellino ne ha anche per l’ex pm Roberto Scarpinato, oggi senatore M5s: «Non mi parli di Scarpinato. Allucinante la sua posizione. Ho pienissimo rispetto per ciò che sta facendo la Procura di Caltanissetta. Difficile, dopo tanti anni. Soprattutto quando non si gode della collaborazione di chi dovrebbe parlare. Dovrebbe esserci la coda di chi diceva di essere vicino e amico di Paolo Borsellino. Ma ognuno si preoccupa di difendere la propria posizione personale. Tutti zitti. De Gennaro compreso».