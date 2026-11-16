«Mi scuso con il rabbino ma non rimandatemi in Tunisia: io sono italiano»

Ilyes Zahani ha 20 anni e si trova nel Cpr di Milano. Con due amici ha tolto il cappello a un rabbino e gli ha dato un calcio. È stato condannato a otto mesi di carcere con pena sospesa. Ma il fratello è stato già rimpatriato. E lui rischia la stessa fine

Ilyes Zahani ha 20 anni e si trova nel Cpr di Milano. Deve scontare otto mesi di condanna con pena sposa per l’aggressione a un rabbino avvenuta il 16 settembre scorso. Suo fratello Battar è invece in Tunisia, il suo amico Mohamed in Marocco. Ora anche lui rischia, anche se è nato in Italia. Ha un precedente per rapina e tre Daspo urbani. «Ma nulla che giustifichi un provvedimento così sproporzionato come il rimpatrio», dice a Repubblica la sua avvocata Chiara Nicolai.

L’aggressione al rabbino

«Mentalmente sono distrutto, mia mamma piange sempre. Persino le guardie mi chiedono: tu parli italiano, che ci fai qui?», racconta invece lui. Sostenendo di essere pentito: «Ho sbagliato e chiedo scusa. Ma mi fa rabbia essere mandato via. La mia vita è qui, anche se non ho la cittadinanza. Voglio tornare a casa, dai miei amici, dalla mia ragazza». Ilyes dice di aver visto «cose bruttissime in questo posto, non riesco a dormire la notte, siamo in quattro in una stanza. E poi sono asmatico, mi hanno pure tolto lo spray per l’asma». Nel Cpr c’è «chi prova ad ammazzarsi, chi cade per terra e sbava per una crisi oppure fa lo sciopero della fame contro i giudici che non ascoltano. C’è gente che si è messa le lamette in bocca. E sono qui soltanto da giovedì…Cos’altro vedrò se resterò un mese?».

Le scuse

Il 20enne parla dell’aggressione al rabbino Davia Mizrachi Tzemach Shalom: «Ho sbagliato, lo so. Il mio amico, per scherzare, gli ha tolto il cappello. Lui mi ha puntato il cellulare in faccia e io d’impulso gli ho dato un calcio. Siamo andati via, poi i carabinieri ci hanno presi. Non l’abbiamo insultato con parole razziste o antisemite». E ancora: «Ho chiesto scusa, ho fatto una grande stupidaggine, l’ho detto anche al giudice. Ho chiesto di incontrare il rabbino, ho proposto un risarcimento, c’è stata una lettera firmata da decine di ebree ed ebrei italiani. Io non so più cosa fare. Sono stato condannato a otto mesi, con la pena sospesa se per cinque anni non commetto reati. Ma non dovrei essere qua».

L’espulsione

Nella vita, racconta «ho frequentato l’istituto agrario a Codogno. Ho mollato la scuola, ho lavorato e a gennaio mi sarei iscritto a Piacenza a un corso serale per diventare saldatore». Ora rischia l’espulsione. «Devo aspettare il rimpatrio. Avevo chiesto al giudice: mi dia sette giorni con la mia famiglia in modo da poter fare le valigie. Non come mio fratello Battar, che l’hanno spedito via senza niente. Mi sarei consegnato in Questura. Ma il giudice ha detto no».

Eppure è nato in Italia. «Sì, a Como. Da vent’anni vivo qui. Ho una bella famiglia, mio papà è una persona rispettata. Ma non ho la cittadinanza. L’ho chiesta, la pratica è aperta da un anno, non so più se a questo punto me la daranno… Mi sento italiano al cento per cento, tifo Inter anche se la mia squadra del cuore è il Barcellona. Abito da solo in provincia di Lodi. In Tunisia ci sarò andato due volte per vedere i miei parenti. Parlo malissimo l’arabo, qui la gente nemmeno mi capisce, devo usare Google traduttore».

La famiglia

E ancora: «Mia mamma piange ogni volta che mi chiama. A lei dico sempre che sto bene. Mio papà è triste, non sa più cosa fare. Per questa vicenda mi avevano dato l’obbligo di firma. Poi non sono andato più a firmare perché avevo paura che mi rimpatriassero come mio fratello, così sono finito ai domiciliari. Però pochi giorni fa sono andato a compilare il foglio di uscita: pensavo fosse finita, di essere libero, invece mi hanno portato qua. Senza dirmi niente».

Le rapine

«Quando ero minorenne venni denunciato per una rapina. A 18 anni, per un’altra rapina, ho fatto tre mesi ai domiciliari. Ma ho scontato tutto. A una certa età capisci che stai sbagliando. Man mano cresci, impari. Voglio cercare un lavoro, comprare casa, prendere la patente». Nella vita «sognavo di fare il cantante, avevo scritto delle canzoni… Oggi spero di tornare a casa mia, che è in Italia. È già stato mandato via mio fratello, non voglio accada di nuovo. Voglio tornare dai miei amici, dalla mia ragazza. Ho tutto qua. Se si avvera questo sogno, non ne ho più».